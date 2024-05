Den första måndagen i maj sedan 1948 har Met Gala i New York lockat till sig världens absolut hetaste artister, modeller och skådespelare – som alla visat upp sig i enastående kreationer, där några av dom har skapat rubriker.

När Kim Kardashian intog "the steps" på galan 2022 var det klädd i Marilyn Monroes ikoniska klänning som hon bar när hon sjöng "Happy Birthday Mr President" på John F Kennedys 45-års dag 1962, eller när Kim år 2021 valde en helt täckande svart dräkt från Balenciaga.

Kim Kardashian i Marilyn Monroes ikoniska klänning på Met Gala år 2022. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Kim Kardashian i Balenciaga 2021. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Andra minnesvärda ögonblick är när Rihanna år 2015 anlände i en gul, enorm klänning designad av Guo Pei. Klänningen genererade i otaliga memes som menade att den faktiskt påminde lite om ett stekt ägg, något som Harper's Bazaar skrivit om.

Rihanna på Met Gala 2015. Bildkälla: Charles Sykes/Invision/AP/TT Bild

Katy Perry är även hon en stjärna som är känd för att inte vara rädd för att testa något annorlunda så att säga – och hon har gjort entré både som hamburgare och ljusstake.

Katy Perry som ljusstake år 2019. Bildkälla: Charles Sykes/Invision/AP/TT Bild

Desto mer nedtonad blev årets Met Gala, där temat för i år var "The Garden of Time" som ska fungera som ett komplement till utställningen Sleeping Beauties: Reawakening Fashion på Metropolitan Museum of Art.

Därför dominerade blommor i alla dess färger och former på den vita mattan. Vogues chefredaktör Anna Wintour – och den som är ansvarig för gästlistan på Met Gala – valde en svart kappa från Loewe prydd av broderade blommor.

Kylie Jenner hade en rosa ros i håret och Usher kom med röda plastrosor i handen, medan andra körde en betydligt vildare stil så som Lana del Rey som valt en specialdesignad klänning från Alexander McQueen – komplett med en bit träd som krona.

Alla pratar om Kim Kardashian på Met Gala 2024

Den stora frågan är om inte Kim Kardashian ännu en gång skapat modehistoria. Under årets Met Gala valde hon en silvrig klänning designad av John Galliano för Maison Margiela Couture, och över axlarna bar hon en grå tröja.

Sociala medier har kokat över om både Kims omöjligt smala midja, men något som nästan väckt ännu starkare reaktioner är att den ljusgrå tröjan Kim bar var helt nopprig.

När Vogue delade en intervju med Kim där hon berättade om tanken med sin outfit så var det inte många läsare som köpte hennes historia.

– Min look är inspirerad av den vildaste natten i mitt liv i en trädgård, jag bara sprang ut och tog på mig min pojkväns tröja, kastade på mig den och började jobba. Och mitt hår är helt trassligt!, sa hon.

Men årets Met Gala handlade inte bara om Kim Kardashian – det var givetvis hundratals andra kända ansikten på plats, och röda mattan bjöd på både fullträffar och en del bottennapp.

Här listar Nyheter24:s Quetzala Mikko Blanco årets bäst och sämst klädda på Met Gala 2024.

De var bäst klädda på Met Gala 2024

Säga vad man vill om Kim Kardashian men hon kan klä sig. Visst har vi många frågor så som: VARFÖR är tröjan så nopprig? Kan du andas i den här korsetten? Hur är det ens möjligt att ha en sån där midja? Men frågorna till trots så är resultatet bländande. Ren magi. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Mindy Kaling var en av kvällens absolut vackraste i den här klänningen från Jonathan Simkhai. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Cara Delevingne utmanade sin inre Ivanhoe – och jag älskar det! Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Cardi B var minst sagt dramatisk i den här klänningen med ett enormt släp från Giambattista Valli. Anna Wintour berättade att folkmassan skingrade sig som att en drottning anlände så fort Cardi B gjorde entré i den här klänningen. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Jennifer Lopez strålade i den här silverklänningen från Schiaparelli. Otrolig stil! Om jag får komma med kritik så borde hennes makeupartist ha tagit det liiiite lugnare med highlightern. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Kieran Culkin snålade inte på färg. Så cool! Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Kylie Jenner var helt enkelt sagolik i creméfärgat siden från Oscar de La Renta. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Lana del Rey ser ut som något från första säsongen av True Detective. Modigt och roligt! "Skorna" var däremot helt horribla. Men man kan inte få allt. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Pamela Anderson är oerhört elegant med sitt diskreta smink och den här creméfärgade klänningen från Oscar de la Renta. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Att Adrien Brody passade så bra i blont hår trodde vi nog inte. En otroligt snygg stil! Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild Eva Chen i en av kvällens snyggaste klänningar, designad av Robert Wun. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

De var sämst klädda på Met Gala 2024