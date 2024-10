Nicole Kidman och Salma Hayek i storbråk på röda mattan

Skådespelarna Nicole Kidman, 57, och Salma Hayek, 58, har rykt ihop – och det rejält. Under Balenciagas modevisning i Paris så poserade stjärnorna på röda mattan framför fotograferna – och vittne till allt blev artisten Katy Perry, 39.

Nicole Kidman och Salma Hayek på röda mattan i Paris – det hände på Balenciagas visning

Nicole och Salma fotograferades först separat, och när fotograferna bad kvinnorna att posera tillsammans så rörde Salma på Nicole. Salma la en arm om Nicoles midja för att de skulle rikta sig mot fotograferna. Det fick Nicole att slå bort Salmas hand, och enligt ett vittne på plats så sa hon också "rör mig inte".

Nicole Kidman. Bildkälla: Stella Pictures.

Salma Hayek. Bildkälla: Stella Pictures.

Efter att ha knuffat bort hennes hand så gestikulerade hon åt Salma att sluta och pekade även med fingret på Salma. Nicole pussade sedan Katy Perry hejdå och gick senare förbi Salma och utväxlade ett par "upprörda ord" med Salma som ska ha sett oroad ut.

Enligt ett vittne på plats så kunde man "skära den dåliga stämningen i luften med en kniv", har Daily Mail rapporterat om.

Nicole Kidman i Paris. Bildkälla: Stella Pictures.

Salma Hayek tycktes inte ta särskilt illa vid sig av Nicoles bryska behandling, för på Instagram la hon ut en serie bilder där hon bland annat taggat Nicole Kidman.

Men Nicole Kidman möts av upprörda reaktioner från människor världen över, där en del menar att hon är "cancellerad" eftersom hon var så otrevlig mot Salma Hayek.

"Ditt beteende under mötet med Salma Hayek förtjänar någon slags förklaring", skriver en följare.

"Vad hände med Salma Hayek", undrade en annan följare. Andra nöjde sig med att kommentera Mexikanska flaggor på löpande för att visa sitt stöd för Salma, som föddes i staden Coatzacoalcos i Veracruz, Mexiko.

Världens otrevligaste kändisar

Tidigare har Nyheter24 skrivit om världens otrevligaste kändisar. På den listan kvalade namn in som Ellen DeGeneres, Tobey Maguire, Hugh Grant, Ariana Grande, Jennifer Lawrence och Sandra Bullock. Den sistnämnda skällde ut en rullstolsburen krigsveteran efter att denna bett henne om en autograf.

Krigsveteranens hustru Denise Kodes berättade för Star Magazine att hon och maken stötte på Sandra i Boston år 2012 då hon spelade in filmen "The heat".

– Hon var så otroligt otrevlig. Hon täckte sitt ansikte och skrek på honom. Han ville bara ha en autograf och hon bara skrek på honom, berättade Denise.

De som blev ögonvittnen till händelsen var chockade, skrev Star då.

Sandra Bullock skrek på en rullstolsburen krigsveteran. Bildkälla: Vianney Le Caer/Invision/AP/TT Bild

Även Austin Powers-stjärnan Mike Myers ska vara "omöjlig att ha att göra med". Skådespelerskan Amy Hill, som spelade mot Mike i filmen The cat in the hat har berättat om sin upplevelse med Myers.

– Han var alltid sen och vi väntade alltid på honom. Det var en hemsk mardröm att jobba med honom. Han lärde inte känna någon utan var bara med "sitt" folk och sen gick han. En person förvarade hans chokladbitar i en liten matlåda. Varje gång Mike behövde en bit choklad kom mannen springande och matade honom med choklad, berättade hon i en intervju med A.V Club, rapporterade Independent.

Mike Myers. Bildkälla: Jordan Strauss/Invision/AP/TT Bild

Ellen DeGeneres har länge ryktats vara allt annat än trevlig, och arbetsmiljön för de anställda som jobbade med hennes självbetitlade show var fruktansvärt. Bland annat utsattes människor för både rasism och sexism. Händelserna utreddes och tre producenter fick sparken från programmet.

Ellen gick ut med en ursäkt, men showen repade sig aldrig och år 2022 så lades talkshowen ner. Två år senare – våren 2024 – så skämtade Ellen om att hon var "världens mest hatade människa" och att hon "fick sparken från showbuisness för att jag var otrevlig", skrev The Guardian.