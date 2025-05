De är kändisarna som Donald Trump ska utreda: "En olaglig.."

Även Bruce Springsteen fick smaka på Trumps vrede. Trump tyckte att "Born in the USA"-sångaren skulle "hålla käften", och kallade honom sedan för "överskattad", "inte så talangfull" och skrev hånfullt att Bruce Springsteen ser ut som ett "torkat plommon" med "förtvinad hy". Attacken mot Bruce kom efter att artisten under en spelning sagt att Trump inte är passande som president. Han kallade även hela adminstrationen för "korrupt", har The Guardian rapporterat.