Ett skepp kommer lastat med goda nyheter – världsstjärnan Rihanna, 33, väntar sitt första barn med rapparen ASAP Rocky, 33, enligt uppgifter från DailyMail.

Under fredagen fångades paret på bild när de spatserade gatorna fram i Harlem, New York. Och världsstjärnan gjorde inget försök till att dölja sin gravidmage – istället trotsade hon vinterkylan och bar en uppknäppt kappa, helt utan tröja under.

Varken Rihanna eller ASAP Rocky har kommenterat graviditeten på sina egna sociala medier ännu.