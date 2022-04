Cornelia Jakobs närgångna stund med fanet – inför publik

Den 12 mars gick finalen av Melodifestivalen av stapeln, och när hela svenska folket röstat klart stod det klart att Cornelia Jakobs, 30, kammat hem den ärofyllda vinsten.

Hennes bidrag "Hold Me Closer" lämnade ingen oberörd, och enligt Eurovision Song Contest-oddsen bör hon ha goda chanser att placera sig topp tre i Turin den 14 maj.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Det stora dilemmat innan resan

För den som precis vunnit Mello borde kanske livet rulla på rätt trevligt nu, men innan helgen delade Cornelia Jakobs med sig av ett jobbigt dilemma på sin Instagram.

Hon var bjuden till en Eurovision-fest i London – men hade glömt att förnya sitt pass och stod nu utan. I tider med långa kötider vädjade Cornelia till svenska passpolisen på Arlanda.

Foto: Instagram/corneliajakobsdotter

Men allt löste sig, och Cornelia kunde till slut komma iväg på festen. Läs mer om det här.



Cornelia Jakobs intima stund – mitt under framträdandet

Och det är från festen i London som Cornelia Jakobs delar med sig av en del av framträdandet hon bjöd publiken på.

Halvvägs in i låten Hold Me Closer får hon nämligen ögonkontakt med en i publiken, och böjer sig ner och fattar personens hand. Under en kort stund står de bara centimeter ifrån varandra, och fanet drar till och med sin hand genom Cornelias hår.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Hela spektaklet fångades på video – och när det närgångna mötet var över fortsatte Cornelia med sitt framträdande.