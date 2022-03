Han är Cornelia Jakobs pojkvän – blev kära under Melodifestivalen

Cornelia Jakobs tävlar med bidraget "Hold me closer" i lördagens Melodifestivalfinal. Foto: Jessica Gow/Jonas Ekströmer/TT

Låten "Hold me closer" handlar egentligen om ett ex, men under Mello-turnéen har Cornelia Jakobs fallit pladask för en av personerna som varit med och skrivit den. Här är allt vi vet om hennes pojkvän David Zandén.