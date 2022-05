Eurovision song contest 2022: Allt du behöver veta om tider, kanal och schema

När tävlar Sverige i Eurovision song contest?

Semifinal 1 sänds på SVT och SVT Play tisdagen den 10 maj klockan 21.00.

Semifinal 2 sänds på SVT och SVT Play torsdagen den 12 maj klockan 21.00. Då tävlar Sverige.

Finalen sänds på SVT och SVT Play lördagen den 14 maj klockan 21.00

De tävlar i den första semifinalen

Tisdagen den 10 maj är det dags för semifinalen nummer ett. 17 länder tävlar. Här är alla bidrag:

1. Albanien: Ronela Hajati – Sekret

2. Lettland: Citi Zēni – Eat Your Salad



3. Litauen: Monika Liu – Sentimentai



4. Schweiz: Marius Bear – Boys Do Cry



5. Slovenien: LPS – Disko



6. Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania



7. Bulgarien: Intelligent Music Project – Intention



8. Nederländerna: S10 – De Diepte



9. Moldavien: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul



10. Portugal: MARO – Saudade, Saudade



11. Kroatien: Mia Dimšić – Guilty Pleasure



12. Danmark: REDDI – The Show



13. Österrike: LUM!X feat. Pia Maria – Halo



14. Island: Systur – Með Hækkandi Sól



15. Grekland: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together



16. Norge: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana



17. Armenien: Rosa Linn – Snap

De tävlar i den andra semifinalen

Torsdagen den 12 maj är det dags för semifinal nummer två. De tävlande bidragen lyder som följer:

1. Finland: The Rasmus – Jezebel

2. Israel: Michael Ben David – I.M



3. Serbien: Konstrakta – In Corpore Sano



4. Azerbajdzjan: Nadir Rustamli – Fade To Black



5. Georgien: Circus Mircus – Lock Me In



6. Malta: Emma Muscat – I Am What I Am



7. San Marino: Achille Lauro – Stripper



8. Australien: Sheldon Riley – Not The Same



9. Cypern: Andromache – Ela



10. Irland: Brooke – That’s Rich



11. Nordmakedonien: Andrea – Circles



12. Estland: Stefan – Hope



13. Rumänien: WRS – Llámame



14. Polen: Ochman – River



15. Montenegro: Vladana – Breathe



16. Belgien: Jérémie Makiese – Miss You



17. Sverige: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer



18. Tjeckien: We Are Domi – Lights Off



Hur är oddsen för Cornelia Jacobs?

I skrivande stund är Ukrainas bidrag favorittippade i Eurovision 2022. Därefter kommer Italien och på en tredjeplats England. På fjärde plats hittar vi Sverige.

Kalush Orchestra är vinsttippade. TT/Nyhetsbyrån

Det var länge oklart om Ukrainska Kalush Orchestra ens skulle kunna medverka i tävlingen då ukrainska myndigheter slagit fast att inga män mellan 18-60 år får lämna landet eftersom de förväntas vara kvar och försvara landet. Men i april fastslogs att de får delta i ESC.