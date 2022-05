Robinson-Peters dolda hälsoproblem – som tittarna inte fick se: "Bara föll ihop"

Finalveckan i Robinson 2022 är officiellt igång. Efter att ha slagit ut alla andra motståndare är nu Linn Lund, Hanna Bergwall, Jessica Jonasson, Henrik Appelberg, Desirée Renfors, Filip Johansson och Peter Szabo kvar och tävlar om den ärofyllda vinsttiteln.

Under veckan kommer de prövas i en rad tävlingar och utmaningar innan den stora finalen äger rum nu på söndag. En som tippats ha goda chanser att ta sig hela vägen dit under säsongen är Peter, som kom in något senare än de andra i riktigt god fysisk form.

Foto: TV4

Hur mådde Peter i Robinson?

Men de senaste veckorna har han gett ett mer hängigt intryck, och när Jessica valde in honom till Högborgen i förra veckan syns hon vid ett tillfälle hålla i hans arm när han ska ställa sig upp.

I samband med att avsnittet sändes skämtade både Jessica och Peter på Instagramstory om att han riskerade att svimma utan den hjälpande handen.

Hur mådde Peter vid den här tidpunkten i tävlingen egentligen – och vad hände bakom kulisserna som tittarna inte fick se?

"Jag bara föll ihop"

Till Nyheter24 berättar Peter Szabo att han tampades med mer än ett hälsoproblem under Robinsons slutskede.



– Ja, mitt blodtryck hade drastiskt gått ner till 70/50, säger han och fortsätter:

– Totalt svimmade jag nog 12-13 gånger där jag bara föll ihop.

Robinson är onekligen tufft och vi hoppas han mår bättre nu!