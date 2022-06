Sara Bolay är gravid

Sara Bolay är skandalsåpadrottningen som vi sett i en rad olika säsonger av Ex on the beach. Sara var bland annat med i den första säsongen 2015, All star-säsongen 2018 samt den som spelades in i Brasilien 2020. Där hade hon en romans med Alex D'Rosso och profilerna var sedan av och på under en period.

Det hela fick dock ett dramatiskt slut efter att Sara, enligt D'Rosso, ska ha eldat upp en av hans tröjor, filmat det hela och sedan skickat till honom.

Ex on the beach 2020. Bildkälla: discovery+

Hon har de senaste åren bott i Dubai där hon driver eget företag samt lever på sina sociala medier.



Sara hade tidigare en kort romans med deltagaren Haidar Juma men kärlekssagan tog slut efter några månader.

Efter Haidar har det varit ganska tyst kring Saras kärleksliv och hon har inte publicerat så mycket kring huruvida hon dejtar eller inte. Men nu har följarna fått sig en rejäl överraskning.

Hon är nämligen gravid.

Vem är pappa till Sara Bolays barn?

Det är på sin Instagram som Sara visar upp gravidmagen under ett ultraljud. I kommentarsfältet blir hon överöst av kärlek från sina vänner och följare.



Men vem som är pappan – det avslöjar hon inte.