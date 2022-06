Katrin Zytomierskas krogbild har blivit världsnyhet

Det var under helgen som Katrin Zytomierska, 44, sprang på den världskända fotbollsspelaren Gerard Piqué ute på en nattklubb. Piqué har nyligen varit i ropet då han och artisten Shakira gått ut med att de ska skilja sig. Paret har sedan tidigare två barn.



Shakira och Piqué. Bildkälla: Stella Pictures

Ute på klubben kände Katrin snabbt igen Piqué och sprang därför kvickt fram och frågade om han kunde spela in en hälsning till hennes son Ringo. Men Gerard svarade kort och gott – nej. Här kan du läsa mer om det.



Zytomierskas reaktion blev då att mitt i natten skriva ut ett argt inlägg riktat till fotbollsspelaren och inledde meddelandet med "Listen to me you looser...".

Dagen efter, efter en kaffe och lite dagsljus skrev Katrin ut ett nytt inlägg efter att ha sett reaktionerna i sitt kommentarsfält.

Men det hon antagligen inte hade räknat med var att det inte bara var den svenska publiken som skulle komma att reagera på hennes inlägg – för nu har nämligen det hela blivit en världsnyhet.

Katrin Zytomierska kallas restaurangägare av Daily Mail

Bland annat så har den kända sajten Daily Mail skrivit om händelsen som ägde rum. De kallar Katrin för restaurangägare (antagligen har de förväxlat hennes företag Clean eating för att vara en restaurang) och återberättar händelsen samt lägger stor vikt vid att Katrin lyckades fånga Piqué på bild med en annan kvinna – så tätt inpå skilsmässan från Shakira.



Piqué med en mystisk blondin. Bildkälla: Daily Mail

Katrin har sannerligen anammat uppmärksamheten och har de senaste dygnen börjat lägga upp stories där hon pratar och skriver på engelska.

Hon publicerade även en video på sonen Ringo där hon säger att hon "bråkat" med Piqué – vilket väckte starka känslor hos hennes följare.

Några av kommentarerna lyder:

"Hamnat i ett bråk? Han vet inte ens vem du är snäckan"



"Du frågade & han sa nej! Han bråkade inte med dig. Du har bråkat med dig själv sedan igår "

"Räknas det verkligen som ett bråk om bara ena parten ens vet att den andra existerar?"

To be continued...