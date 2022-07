Realitystjärnans intima tatuering till pojkvännen: "Där nere"

Julia Markham, 27, dundrade in i "Ex On The Beach" 2017 och gjorde ett allt annat än blygt första intryck. Hon kom tillbaka för ännu en säsong av programmet 2019, och medverkade även i kändisupplagan "Celebrity Ex On The Beach" året därpå.

Men efter det sa hon tack och adjö till realityvärlden och begav sig utomlands. På hennes Instagramprofil går det att läsa att hon numera bor i både Marbella och Stockholm.

Nya tatueringsidén: Pojkvännens namn "där nere"

Efter programmen har Julia Markham livnärt sig som influenser och på att lägga upp explicit innehåll på OnlyFans. Hon har skaffat sig en fluffig hund vid namn Nala och fallit pladask för sin tidigare vän Jake Pastrich – som hon nu delar vardagen med.

Det råder inga tvivel om att Julia är upp över öronen förälskad i den nyfunne pojkvännen. Så pass kär att hon ville föreviga hans namn på en minst sagt privat plats.

– Jag har fått en galen idé, är ni redo? Jag tänkte skriva "Jake's" där nere. Och nu tänker ni "alltså gud, hon är helt dum i huvudet", och ehh... Ja, det vet vi ju, jag är lite galen, säger Julia Markham på sin Instagramstory, vilket kontot Realitysvea var först med att uppmärksamma.

Julia Markham: "Jag tycker det är romantiskt"

Att hon inte räds att föreviga sin pojkväns namn på de intimare delarna beror på att hon gjort det tidigare.

– Jag har ju tatuerat mitt ex förut och det har ju jag lasrat bort för längesen, för flera år sedan. Så det går ju faktiskt väldigt fort att lasra bort om man skulle vilja göra det, säger Julia Markham på Instagram och fortsätter:

– Och det är något med tatueringar, jag tycker det är romantiskt.

