Alice Stenlöf har fått problem med sin hälsa efter resan till Palma

Alice Stenlöf håller sannerligen inte tillbaka kring hur bra hon just nu mår och i nästan varje vlogg den senaste månaden har Alice passat på att nämna hur lycklig hon är och att livet just nu känns på topp.

Under sommaren har hon både hängt i Palma tillsammans med bland andra Bianca Ingrosso, Lovisa Worge och Lucas Armando Feola. Det var nämligen en bjudresa som Bianca stod för då hon kände för att fly landet för lite lyx och flärd.

Bianca har under veckan bekräftat i podden "Två meter dumheter"att hon är singel. Detta kom fram under gängets resa till Way Out West.

– Jag kan säga att det är sjukt mycket snygga människor här, hörde man Bianca Ingrosso säga.

– Alltså för er som inte vet, Bianca is single and ready to fucking mingle, svarade Emilio Araya.

– And horny, horny, fyllde Bianca i.

Alice har tampats med ett svajigt mående och valde för cirka ett år sedan att börja gå i terapi vilket hjälp henne oerhört mycket. I en av sina vloggar berättade hon att hon under sin semester träffade på en gammal bekant som då sagt till henne:

– Jag känner knappt igen dig för att du... du är inte lika ledsen som sist.

Stenlöf berättade vidare att hon nu känner sig på rätt plats i livet och att hon är mer "zen" än tidigare.

Alice Stenlöf: "Fått problem..."

Men allt är inte guld och gröna skogar för Alice. Efter Palma har hon nämligen dragit på sig problem med sitt ena öga som nu är rött och smärtar.

Alice Stenlöf. Bildkälla: Youtube

– Jag känner mig orolig för att jag fått problem efter att jag var i Palma. Vi tror att det kan vara en solskada. Det ser ut som att jag har en finne på ögonvitan. Helt ärlig känner jag mig lite orolig kring det, berättar Alice.



– Om det är någon där ute som haft samma sak så kan ni gärna kommentera här under, avslutar Alice.

Vi hoppas Alice får bukt på hälsan så snart som möjligt!