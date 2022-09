Bianca Ingrosso smygfotar ovetande man i hissen: "Ragg..."

Det var i sin senaste vlogg som Bianca Ingrosso berättar att det sannerligen varit full rulle efter sommaren härliga semesterdagar.

Bianca har just nu många bollar i luften med CAIA-möten, samarbeten, fotograferingar och tv-inspelningar. Men hennes fulla schema tycks vara någonting som passar Bianca. I sin senaste vlogg berättade hon att hon just nu trivs med vardagen och att ha fått komma in i rutiner.

Hon passade även på att ge sina bästa tips till alla nyblivna singlar därute.

Det är full rulle för Bianca. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

Samt en hel del shopping.

– Jag shoppar lite för mycket nu. Men allt är som nytt för mig. Varenda plagg i min underklädeslåda är slängt? Allt är nyinköpt. New me – nya underkläder. Det är verkligen ett tips att göra direkt när ni blir singlar – släng alla era gamla underkläder och köp nya. Det är ganska sexigt faktiskt. Att varje dag gå och köpa nya underkläder det... skapar stämning, avslutar hon kryptiskt.

Det är få som missat att Bianca Ingrosso är singel. Bildkälla: Youtube

Men nu har det dykt upp en annan grej på Biancas sociala medier som fått följarna att hoppa till. Hon har nämligen smygfotat en helt främmande man.



Bianca Ingrosso: "Jag och mitt ragg"

På bilden står Bianca i hissen efter en dag av ärenden. In i hissen kommer en äldre man och ställer sig med ansiktet bortvänt från spegeln.

Bianca fotar då spegeln, där mannens bakhuvud syns för att sedan lägga upp den för sina 1,3 miljoner följare att se.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

"Jag och mitt ragg", skrev hon till bilden på den äldre mannen.