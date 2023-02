Hon är mamma till Jon-Henrik Fjällgrens dotter

Jon Henrik Fjällgren har under de senaste åren blivit ett namn på allas läppar. Succétåget inleddes när han vann “Talang" 2014, och sedan dess har karriären fortsatt gå spikrakt uppåt. Han har därefter bland annat vunnit “Let’s dance” 2018 och hunnit delta i Melodifestivalen två gånger.

2023 dök han även upp i den svenska långköraren Stjärnorna på slottet där hans avsnitt skulle komma att beröra inte bara de andra stjärnorna – utan hela svenska folket med sin berättelse om uppväxten och vägen in i musiken.

Jon Henrik tillsammans med gänget. Bildkälla: Magnus Liam Karlsson /SVT

Carolina Gynning bröt ihop. Bildkälla: SVT

Jon Henrik berättade om den brutala mobbingen han utsattes för, om vännerna som gått bort samt hur han idag lärt sig att leva med det hela.

Carolina Gynning bröt tillslut ihop vid middagsbordet.

– Förlåt.... jag tycker det här är så jävla hemskt. Jag tycker så fruktansvärt synd om dig. Usch, hur fan kan man göra så mot ett barn, sa hon innan hon ställde sig upp och kramade Jon Henrik.

Vem är mamma till Jon Henriks barn och har han någon flickvän?

Under dagen berättade han även om sin dotter och ex-flickvännen han träffade under sin tid på behandlingshem.



– När jag var på behandlingshem så var det en tjej som skrev till mig på Instagram. Hon skrev att hon befann sig i närheten och sa att om jag ville gå en promenad eller ses på en fika så skulle vi kunna göra det. Det slutade med att vi träffades och blev tillsammans.

– Inte långt efter kom vår dotter till världen.

Maret Nystad till höger. Bildkälla: Jessica Gow/TT

I oktober 2020 föddes Maret och Jon Henrik dotter Ella Sáve. Men kort efter att dottern kommit till världen gick Jon Henrik ut med att han och Maret valt att gå skilda vägar – redan en månad innan att dottern föddes.



Då Marit och Jon Henrik bor på olika orter har han inte kunnat träffa dottern när han vill. Men nu på slutet har det blivit mer.

– Jag träffar henne mycket, så det känns väldigt bra. Det var pandemin som satte käppar i hjulet tidigare, men nu känns det bättre och vi ses och vi umgås, och det är fint att se hur hon utvecklas och hur hon följer mina fotspår.

Jon Henriks dotter, som nu är två år gammal, verkar vara sin pappa upp i dagen på många vis.

Jon Henrik Fjällgren. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

– Jag märker att hon spelar musik redan nu, hon gillar väldigt mycket instrumentalt och hon älskar att jojka. Så fort hon ser mig på tv eller på bild så märks det att man har ett band där. När vi är med varandra vill hon gärna ha det jag har på mig, berättar Jon Henrik Fjällgren för Nyheter24 och tillägger:



– Det är häftigt, en häftig känsla. Man känner igen sig själv.

Idag är han singel and ready for a new pringle så vitt vi vet.

I år hoppar Jon Henrik åter igen upp på Melloscenen. Denna gång i sällskap med Arc North och Adam Woods. De uppträder lördagen 4 februari med låten Where You Are.