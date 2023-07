Därför vägrar Laila Bagge ta hjälp – trots hälsoproblem

Laila Bagge, 50, är sannerligen en kvinna med många strängar på sin lyra.

Dagligen dyker hon upp i ottan på radiokanalen Rixmorronzoo tillsammans med vapendragaren Roger Nordin.

Utöver det driver Laila fem företag varav ett drivs tillsammans med pojkvännen Korosh Kananian, 31. Paret har skönhetsmärket Kolai, vars namn är en mix av de första bokstäverna i pojkvännens och hennes namn. Laila är även hjärnan bakom serien "Svenska Powerkvinnor" som tidigare sänts i två säsonger.

Laila Bagge: Jonas Ekströmer/TT

Men det finns ännu en sak som äter upp mycket av paret Kananian/Bagges vakna tid.



De har under en längre period varit i full gång med att renovera sitt hus. De har bland annat hittat hål rätt in i grunden, upptäckt att det inte finns några dagvattenbrunnar, hittat berg som går rätt in i källaren och stora delar av källaren är drabbad av svartmögel.

Och ja, man kan väl gott och väl säga att det gått så där...

Laila har berättat att det sakta men säkert skett framsteg, men att det sannerligen tar sin tid.

Laila Bagge vägrar ta hjälp trots hälsoproblemen

Laila bagge berättar nu på sin Instagram att renoveringen fortfarande är i rullning och att hon nu gått in på målandet. Det hårda arbetet har nu lett till att Laila fått inflammation i höger arm på grund av överansträngning.

"Här hemma fortsätter vi med att renovera huset! Jag har till och med fått inflammation i höger armen pga överansträngning, så nu får jag bara använda vänster arm! Hur ser er sommar ut? Personligen trodde jag att vi skulle vara lediga men det har förvandlats till ett arbetsläger här hemma för både mig och Korosh", berättar hon.

Men trots detta vägrar Laila ta hjälp av professionella målare. Vilket följarna var väldigt nyfikna på.

"För att det kostar pengar", svarar Laila. Bildkälla: Bildkälla: lailabagge/Instagram

Laila berättar då att det hela är en ekonomisk fråga för henne och att renoveringen redan dragit iväg i kostnad.

Så ja, även våra kändisar tänker på det här med slantarna.