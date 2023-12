Allt om Melissa Horn: Kända mamman, privatlivet och låtarna

Melissa Horn ålder – hur gammal är hon?

Melissa Horn föddes den 8 april 1987, vilket innebär att hon fyller 37 år under våren 2024.

Vem är Melissa Horns mamma Maritza Horn?

Likt Melissa Horn är mamma Maritza Horn artist. Hon har, enligt Hänt, släppt flera album, däribland "For the First Time" från 1974 och "Just like Greta" från 2014.

Melissa Horn låtar – vilka hits har hon gjort?

Melissa Horn ligger bakom en hel uppsjö låtar, däribland "Jag saknar dig mindre och mindre", "Lät du henne komma närmare" och "Som jag hade dig förut".

Hon har, sedan sitt genombrott under 00-talet, släppt totalt sex album.

Var Melissa Horn med i Så mycket bättre 2021?

Melissa Horn var med i TV4:s långkörare "Så mycket bättre" 2021. Hon fick då sällskap av bland andra Peter Jöback, Maxida Märak och Daniel Adams-Ray. Och just mötet med de andra artisterna var det som lämnade störst intryck på Horn.

– Det var att jag fick träffa och lära känna på djupet, några extremt fina människor som har gjort mig snällare, mindre fördomsfull och typ känsligare på ett bra sätt, sa hon i Värvet samma år, enligt Expressen.



Är Melissa Horn gift?

Nej, Melissa Horn är ogift.

Har Melissa Horn partner?

Melissa Horn har, genom åren, varit minst sagt fåordig kring sitt privatliv och det är faktiskt oklart om hon har någon partner i dag – det är åtminstone inget hon skyltar med i sociala medier eller intervjuer.

I P4 Extra hos Sveriges Radio har hon tidigare förklarat hur hon tänker kring vad i sitt privatliv hon väljer att dela med sig av och hur.

– Jag är jättemån om att behålla mitt privatliv, det har jag alltid värnat om. Men jag tycker att när jag får välja själv och göra mitt jobb och mitt hantverk så är jag ganska trygg med att vara utelämnande. Ibland vet jag ju hur jag ska låta utlämnande utan att känna mig som det.

– Sedan betyder inte det att jag är villig att sitta och dissekera låtarna i massa olika sammanhang eller berätta vad de egentligen handlar om. Där tycker jag att det finns en tydlig gräns för att jag ska fortsätta att må bra och känna att jag kan fortsätta att göra musik om ämnena. Jag vill vara med bra folk. Jag vill inte behöva vara social i fel sammanhang.

Har Melissa Horn barn?

Melissa Horn tycks inte ha barn i dag.

Har Melissa Horn Instagram?

På Instagram heter Melissa Horn @melissahornofficial.