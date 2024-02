SVT:s oväntade regler kring alkohol och rökning i Hotell Romantik

18 februari hade tittarsuccén Hotell Romantik 2024 premiär och även detta år har programmet blivit en tittarsuccé.

Varje söndag får tittarna följa ett gäng kärlekssugna senior-singlar som fått flytta in i ett slottliknande hus i det fina Portugal. Under tio dagar får deltagarna sedan dejta varandra under tiden de utför olika aktiviteter, så som yoga och surfing.

Gänget i Hotell Romantik. Bildkälla: SVT

Fastnar man lite extra för någon får man ta den så kallade "kärleksbåten" till ett avskilt strandhus.



När veckan är slut ställs deltagarna inför ett val. Antingen stanna kvar på hotellet och satsa på kärlek, eller åka hem till Sverige.

SVT:s regler kring alkohol och rökning

Under inspelningen av Hotell romantik händer det så klart titt som tätt att deltagarna fattar tycke för varandra. Men vad finns det då för regler kring just sex och alkohol?



När Nyheter24 når Hotell Romantik-produktionen berättar Molly Brunner, pressansvarig, att deltagarna får skriva på ett papper på ordningsregler innan avresa till hotellet.

Scener från Hotell Romantik. Bildkälla: SVT

– Innan inspelningarna drog igång fick alla deltagare information om samt läsa igenom och skriva under särskilda ordningsregler som gällde bland annat samtycke, att inte bli "påtagligt alkoholpåverkad" och hur de skulle behandla varandra. Vid eventuellt regelbrott var det förenat med avslutad inspelning och hemfärd.



Många tittare har trott att deltagarna får dricka i princip vad de vill under resans gång och att produktionen står för det. Men så är inte fallet.

– Gällande alkohol fick deltagarna ett glas vin till middagen och vid enstaka tillfällen serverades det champagne. Det fanns alltid alkoholfria alternativ på plats. Ville de sedan ha mer alkohol fanns det en bar, där deltagarna fick köpa det de ville för pengar ur egen plånbok, dock alltid med hänsyn till de regler som fanns.

I program som Paradise Hotel är det cigg-förbud. Hur ser det ut här?

– Vi har inga specifika regler kring rökning, avslutar Molly.