Lulu Carter och Carolina Gynning hånas efter bilden: "Here we go again"

Inredningsprofilen Lulu Carter, 62, blev känd för svenska folket i Äntligen hemma på TV4. Idag jobbar hon som inredningsdesigner och har också smyckesmärket Lulu Carter Jewelry.

Under metoo-vågen hösten 2017 var Lulu Carter en av de första som gick ut och riktade offentliga anklagelser mot tv-profilen Martin Timell, som Lulu jobbat tillsammans med på Äntligen hemma.

Lulu Carter. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Lulu Carter ångrar att hon vaccinerade sig

På sociala medier har Lulu tusentals följare, och det var där som hon nyligen valde att ta upp ett brinnande ämne – nämligen vaccin. Lulu Carter skriver att hon ångrar att hon vaccinerade sig mot Covid.

"Vem mer än jag ångrar att ni vaccinerade er. "Mot" covid ??", skrev hon och uppmanade sina följare att inte vaccinera sig. Lulu Carter skriver även att hon blivit "allvarligt drabbad" av vaccinet.

Tidigare har Svenska Dagbladet granskat hur influencers spridit konspirationsteorier om vaccin. Bland annat skrev tidningen då om realityprofilen Alexandra Nord, som pratat om Qanon, ett "osynligt krig", "cabal" och Deep State – alla kända konspirationsteorier.

Alexandra Nord har en highlight på Instagram som heter WAKE UP. Där har hon delat innehåll liknande detta. Bildkälla: Instagram/Alexandra Nord, Veckorevyn

Även tidningen Veckorevyn har skrivit om hur influencers sprider konspirationsteorier på Instagram, och då rapporterade de om hur Paulina "Paow" Danielsson spridit desinformation om covidvaccinet.

Carolina Gynning moståndare mot covidvaccin

I kommentarsfältet har Lulu Carter mött stöd från vännen Carolina Gynning.

"Skulle aldrig ta detta vaccin och nu vet jag varför! Kommer bara komma fram mer och mer skit om detta vaccin", skrev Carolina Gynning.

Carolina Gynning kommenterade att hon "skulle aldrig ta detta vaccin och nu vet jag varför". Bildkälla: Instagram

Både Lulu Carters och Carolina Gynnings påståenden om coronavaccinet ifrågasattes av Instagramprofilen Leo Vene som driver humorkontot Dyngbaggegalan på Instagram.

"Here we go again", skrev han till en skärmdump av Lulu Carters inlägg. Han följde upp med en skärmdump från en intervju med Lulu Carter där hon berättade att hon "testar det mesta" i behandlingsväg när det kommer till skönhet.

Dyngbaggegalan riktade en syrlig känga till Lulu Carter...Bildkälla: Instagram/Dyngbaggegalan

Även Carolina Gynning fick sig en släng av sleven. Vene delade nämligen en skärmdump från en artikel som beskrev hur Carolina Gynning testade grodgift och då "spydde upp svarta klumpar".

Carolina Gynning tycker att det bara kommer fram "mer och mer skit" om vaccinet. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

När Gynning år 2020 besökte den spanska ön Ibiza så genomgick hon den kontroversiella giftbehandlingen. I ett sms till Expressen skrev hon:

"Det var en fantastisk upplevelse men också väldigt jobbig. Det heter Kambo, det är gift från en groda från Amazonas man sätter in i armen igenom brännhål. Det är som medicin för att detoxa och bli ren från gamla gifter och blockeringar. Man kräks upp allt dåligt man har i kroppen. Jag blev väldigt lugn av det".

Även Gynning fick sig en släng av sleven. Bildkälla: Instagram/dyngbaggegalan

I kommentarsfältet möts Lulu Carter av blandade reaktioner från följarna. En del av Lulus följare vittnar om liknande upplevelser och uttrycker tydligt sin vaccinskepticism, medan andra starkt ifrågasätter hur Carter resonerar.

Några reaktioner lyder:

"Alla ni antivaxxare därute: Ni vet om att ni själva är vaccinerade mot mässling, röda hund, påssjuka och förmodligen också polio, kikhosta, stelkramp och tbc. Tack vare er insats är dessa sjukdomar utrotade i Sverige idag. Det ska vi alla vara glada över."

"Vaccin räddar liv! Jag är så glad över att ha gjort det"

Överläkaren på Karolinska Institutet har forskat om vaccinskepticism

Predrag Petrovic är universitetslektor, överläkare och docent på Karolinska Institutet. Han forskar vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

I fjol skrev tidningen Medicinsk Vetenskap, via Karolinska Institutet, om hur falska vaccinrykten kan få fäste.

Petrovic har forskat på hur personlighetsdraget psykosbenägenhet hänger ihop med udda konspirationsteorier som covidvaccinet. Hans forskning visade att de med större psykosbenägenhet lättare tog till sig konspirationsteorier, och särskilt de gällande coronapandemin. Det var även vanligt med vanföreställningar.

Men att överösa vaccinskeptiker med motargument brukar inte hjälpa, berättade Petrovic i intervjun med Medicinsk Vetenskap.

– Det verkar som att för mycket evidens åt ett håll stärker motevidensen hos vissa individer. Det här är otroligt intressant, tycker jag. De här personerna behöver troligen mer tydlig information än andra och dessutom höra om vaccinet från personer som de litar på, förklarade han i intervjun med Medicinsk Vetenskap.

Camilla Gervide: "Det är respektlöst"

Camilla Gervide driver Bloggbevakning under Nyheter24:s flagg, och sedan år 2016 har hon granskat influencers. Camilla Gervide var bland annat den som avslöjade hur Isabella Löwengrip hade fejkat ett hot mot sig själv, och hur Löwengrip sedan hade tjänat stora pengar på att manipulera sin statistisk.

I fjol startade Gerivde även debatten om size zero-idealets återkomst. Hon är just nu aktuell med boken "Dom kallar oss influencers".

Vad tycker du om att Lulu Carter och Carolina Gynning sprider sån här information om vaccinet?

– Jag tycker att det är ignorant och respektlöst, säger Camilla Gervide till Nyheter24.