Stephanie Kiser, 32, har varit nanny åt tre olika stenrika familjer i det exklusiva området Upper East Side i New York. Hon har nu skrivit en bok där hon avslöjar alla pikanta – och galna detaljer – från sin tid som barnflicka åt eliten.

I självbiografin "Wanted: Toddler’s Personal Assistant: How Nannying for the 1% Taught Me about the Myths of Equality, Motherhood, and Upward Mobility in America" skriver hon om sina yrkesverksamma år som nanny, som sträckte sig från år 2014 fram till 2022.

Stephanie Kiser var nanny åt eliten på Upper East Side i New York

Som nanny träffade hon på flera kända personer, då barnen hon var nanny åt också gick på den ansedda privatskolan The Episcopal på Upper East. Där är barnen mellan 2 till 5 år gamla, och bland föräldrarna hon kunde stöta in i fanns Drew Barrymore, Steve Martin och Robert De Niro.

Den tvåfaldigt Oscarsbelönade De Niro var långt ifrån en solstråle när han skulle hämta sin ena dotter.

– Han väntade aldrig i kön. Han stod på andra sidan gatan, och hans chaufför gick ut och öppnade dörren åt honom på den massiva SUV:en. De lät honom gå in först och han gick alltid förbi kön. Han kanske bara var sur. Du sa inte hej till honom, berättade hon för The Post.

De Niro var en riktig suris. Bildkälla: Stella Pictures

En som alltid var på otroligt glatt humör var Drew Barrymore.

– Hon var en ängel. Jag minns så tydligt en dag när jag gick bakom henne på väg till skolan, och hon stannade och hälsade, vinkade och kramade varenda person som jobbade där, berättade hon vidare.

Drew Barrymore strålade däremot alltid. Bildkälla: Stella Pictures

Stephanie Kiser avslöjar det värsta hon tvingades göra

Stephanie Kiser jobbade hårt – för det mesta mellan 55 upp till 75 timmar i veckan. Som mest hade hon en årslön på 1,1 miljon kronor – i kontanter. Att jobba för så pass rika familjer på Manhattan medförde många fördelar – men också väldigt konstiga förslag.

Stephanie jobbade i New York – för några av de rikaste familjerna.AP Photo/Mark Lenniha/TT Bild

En familj frågade om hon var okej med att bara köra Porsche då det var de enda bilar som familjen hade tillgång till. En annan familjs dotter bar klänningar för 7 000 kronor varje dag – på förskolan. Märken som Oscar de la Renta dominerade i flickans garderob.

– Är du okej med att bara köra Porsche?, hade en förälder frågat Stephanie. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Av en nanny-kollega fick Kiser höra att denne var tvungen att desinficera allting som hade blivit vidrört. Varenda liten kloss eller Lego-bit.

Varenda liten Legobit skulle rengöras. Bildkälla: Stella Pictures

Men det är ingenting emot det allra värsta hon tvingades göra under sina år som nanny. Hon minns hur ett barn, en 5-åring, bajsade på sig nästan dagligen.

"Inte av misstag, utan med illvilja", skriver hon.

Att stå och göra rent barnets underkläder och skrapa bajs med naglarna är något hon fortfarande mår dåligt över.

"Det var så märkligt, för vi var i en multimiljondollar-våning...Låt oss bara kasta underkläderna", skriver hon i boken.

Mamman ville att Stephanie Kiser skulle amma hennes barn

Men det allra grövsta var kanske när en mamma hade ett speciellt önskemål till Stephanie.

"Mamman ville inte pumpa bröstmjölk på jobbet, men hon ville att barnet skulle få bröstmjölk. Så hon letade efter en nanny som var bekväm med att amma hennes barn. Hon hoppades hitta "hjälp" och få icke-gravida kvinnor att producera bröstmjölk genom hormoner i medicinform och örter", skriver Stephanie i sin bok, uppger Daily Mail.