Christian Bauer får toppjobb på norsk kedja: "Back to work"

Sedan Christian Bauer, 58, blev tillsammans med hela Sveriges älskling Pernilla Wahlgren, 56, så har han själv blivit ett känt namn med en växande följarskara på sociala medier, och tv-tittarna har sett hans välbekanta ansikte i långköraren Wahlgrens värld och i publiken på Allsång på Skansen.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer träffades via den gemensamma vännen Fanny som är makeup-artist. Pernilla avfärdade först Fannys tips om att gå på dejt med silverräven Bauer – men efter att ha fått se lite bilder på honom så nappade Pernilla slutligen.

Christian Bauer fick Pernilla Wahlgren på fall. Bildkälla: Stella Pictures.

De började dejta varandra lite smått, men det hela rann ut i sanden på grund av att Pernilla hade mycket jobb. Men sedan återupptog de som tur är kontakten – och resten är så att säga historia.



"Älskar det filterlösa lyckorus jag befinner mig i just nu....Har tusen fjärilar i magen, samtidigt som jag aldrig har känt mig så här lugn, trygg & harmonisk. Är så tacksam att jag vågade öppna upp mitt hjärta igen, och att jag får känna allt det jag känner just nu...!", skrev Pernilla lyriskt när hon valde att offentliggöra deras relation.

"Så sluta aldrig tro på kärleken...! Den kommer när du minst anar det...Tack C för att du kom in i mitt liv", skrev hon vidare.

Christian Bauer och Pernilla Wahlgren. Bildkälla: Stella Pictures.

Christian Bauer och Pernilla Wahlgren gifta

Efter att Christian Bauer friat till Pernilla under storslagna former i Sälen så valde Pernilla och Christian att gifta sig något hastigare än vad de först planerat. Den 2 december 2023 sa de ja till varandra under en intim ceremoni i Lidingö kyrka där bara den närmsta familjen var på plats. Anledningen till det skyndsamma bröllopet var att Pernillas pappa Hans Wahlgren hade insjuknat i cancer.

För att han skulle hinna föra sin dotter till altaret och se henne stå brud innan han somnade in så bestämdes det att bröllopet skulle äga rum tidigare än först tänkt.

När Pernilla och Christian Bauer först träffades var han sälj och marknadsansvarig på företaget LEWA of Sweden, ett företag som utvecklade produkter för munhälsa. Utöver det hade Bauer modellat lite – bland annat syntes han i en reklamfilm för bilmärket Renault.

Christian Bauer är modeintresserad och syns ofta i stiliga kostymer, som här när han stöttar Pernilla under Allsången. Bildkälla: Stella Pictures.

Att Christian Bauer gillar att träna har nog inte undgått någon, och nyligen cyklade han världens tuffaste lopp i Saharaöknen. Lite lugnare blir det när han håller i spinningklasser på gymkedjan Sats i Stockholm.

Efer ett år med Pernilla så fick Bauer ett nytt toppjobb, något Pernilla avslöjade i sin podd.

– Åh, nu ska jag säga rätt. Christian, min kära pojkvän, har fått nytt jobb. Han ska jobba som inköpschef på Ica. Jätteroligt! Han är jätteglad, berättar Pernilla i podden.

Bauer stortrivs med tjänsten på Ica, och i en intervju med Expressen berättade han nyligen att han inte banga om han blev erbjuden rollen som Ica-Stig.

Christian Bauers nya toppjobb på norska kedjan

Men det är inte det enda jobb Christian Bauer har. Nu kommer det nämligen in ett tillskott i kassan från norskt håll.

Den norska kedjan Dressmann har satt klorna i Christian Bauer. Bildkälla: Ludvig Heiberg Larsen/TT Bild

De senaste dagarna har han bjudit sina följare på smygtittar från hans nya extrajobb. Christian Bauer har nämligen gjort en serie modelljobb för den norska klädjätten Dressmann.

"Back to work! Här visar jag mina favoritlooks till jobbet från Dressmann. Stilfullt och bekvämt - precis så som jag gillar det. Se till att inspireras och shoppa dina favoriter inför hösten", skrev Bauer på sin Instagram.

En som var snabb att stötta sin "hubby" var självklart Pernilla som kommenterade "Fiiiin" till sin make.