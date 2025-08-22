Därför får inte Bianca Ingrosso något skadestånd av stalkern

Det var under fredagen som domen mot Bianca Ingrossos stalker fastslogs.

Det straffet får Bianca Ingrossos stalker

Det är få som undgått rättegången som drog igång i början av veckan där Bianca Ingrossos stalker ställdes inför rätta.

Den 40-årige mannen har under ett år förföljt, hotat och terroriserat Bianca på ett sätt som fått henne att må både psykiskt och fysiskt dåligt.

Under fredagen fastslogs domen i Stockholms tingsrätt: Fem månaders fängelse. Då mannen suttit häktad sedan maj har stora delar av straffet redan avtjänats och cirka två veckor återstår.

Efter det återstår ytterligare fem månader av ett tidigare utdömt fängelsestraff för misshandel, som han var villkorligt frigiven från när han började stalka Bianca.



Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Enligt Aftonbladet är mannen genom åren dömd för bland annat:

Flera fall av misshandel

Relationsvåld

Våld mot tjänsteman

Ofredande

Grovt rattfylleri

Det har även uppdagats att stalkerns pappa knivmördade stalkerns mamma år 2000. Han högg henne över 40 gånger med en morakniv på en BVC-central dit hon åkt för att vaccinera ett av sina barn.

"Gärningen utfördes med stor intensitet och avsevärd grymhet i egna små barns närvaro", skrev rätten i sin dom. Polisen fick slita bort mannen från sin ex-fru. Först då upphörde knivattacken.

Hon fördes till Karolinska sjukhuset där hon vårdades i lite mer än en månad, men hennes liv gick inte att rädda. Hon dog till följd av attacken.

Pappan dömdes till livstids fängelse, ett straff som han avtjänade på Kumla. Han dog i fängelset år 2024, till följd av sjukdom.



Bianca Ingrosso vägrar att ta emot skadestånd

Mannen som stalkat Bianca ska betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden men han dömdes även till att betala skadestånd till Ingrosso. Men det skadeståndet kommer ej att betalas ut av den anledningen att Bianca inte vill ha det.