Siw Malmkvist är en av Sveriges allra mest folkkära skådespelare och sångerskor, men hur bra koll har du egentligen på stjärnan? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Malmkvist.

Siw Malmkvist ålder – hur gammal är hon?

Siw Malmkvist föddes den 31 december 1936. Det betyder att hon, under vintern 2026, fyller 90 år.

Siw Malmkvist längd – hur lång är hon?

Många tycks vara nyfikna på Siw Malmkvists längd. Enligt Hänt ska skådisen vara 156 centimeter lång.

Siw Malmkvist. Foto: Jessica Gow/TT

Var Siw Malmkvist ung när hon slog igenom?

Siw Malmkvist fick sitt stora genombrott under slutet av 1950-talet när hon, då i 20-årsåldern, medverkade i Lennart Hylands tv-program "Stora famnen". Varje lördag tog hon ton i tv-rutan och agerade värdinna.

– Jag slog igenom precis när teven gjorde sitt intåg i hemmen och det fanns ju bara en kanal att titta på. Så nog var det genomslagskraft, har hon sagt till Senioren.

För tidningen har hon berättat att hon tog det hela med en klackspark.

– Ibland kunde jag komma på mig själv att ”hjälp, nu är det ju torsdag redan, jag kanske måste träna in texten till låten jag ska sjunga i tv på lördag".

Lennart Hyland och Siw Malmkvist år 1969. Foto: Lennart Nygren/SvD/TT

Siw Malmkvist och Lill-Babs år 1961. Foto: Pressens Bild/TT

Siw Malmkvist låtar – har hon gjort några hits?

Siw Malmkvist har en gedigen låtkatalog. Hos Spotify kan man se att "Liebeskummer lohnt sich nich" är den låt av svenskan som fått mest spelningar på plattformen. Andra låtar som Malmkvist gjort är till exempel "Tunna skivor", "Flickor bak i bilen" och "Mamma är lik sin mamma".

Siw Malmkvist filmer och tv-serier – vad har hon varit med i?

Siw Malmkvist har medverkar i flera svenska produktioner genom åren. Här är några av de som finns listade hos IMDb:

"Enkelstöten" (2019)

"Så olika" (2009)

"Pelle Svanslös och den stora skattjakten" (2000)

"Varning för Jönssonligan" (1981)

"Trolltider" (1979)

När kom "Filmen om Siw" som handlar om Siw Malmkvist?

Siw Malmkvist och regissören Stina Gardell. Foto: Henrik Montgomery/TT

I början av september 2025 släpptes dokumentären "Filmen om Siw", skapad av Stina Gardell och Frida Neema Järnbert.

I filmen kommer material som artisten och skådespelerskan själv filmat under 1960- och 1970-talet finnas med.

– Att de kom till någon nytta nu är jätteroligt, har Malmkvist sagt till TT.

Var Siw Malmkvist med i Melodifestivalen?

Siw Malmkvist har varit med i Melodifestivalen fyra gånger, enligt Mellopedia. Två av gångerna – år 1959 med bidraget "Augustin" och år 1961 med låten "April, april" – har hon vunnit hela tävlingen.

År 1988 ställde hon upp med låten "Det är kärlek", som inte lyckades ta sig till finalen, och år 2004 tävlade hon med låten "C'est la vie", tillsammans med Ann-Louise Hanson och Towa Carson, vilken landade på en tiondeplats i finalen.

Senaste gången Siw Malmkvist tävlade i Melodifestivalen var med Anne-Louise Hanson och Towa Carson. Foto: Ola Torkelsson/TT

Blev Siw Malmkvist sjuk under Så mycket bättre?

Siw Malmkvist var en av artisterna som medverkade i den tolfte säsongen av "Så mycket bättre", som sändes år 2021. Men stjärnans medverkan i TV4-programmet blev kort. Efter bara ett och ett halvt avsnitt lämnade hon inspelningen efter att hon fick ett förkylningsvirus.

– Jag fick en infektion, ett virus, här nere i halsen, och det kändes som taggtråd. Åh, det gjorde så ont så ont, som sandpapper, berättade Malmkvist för Aftonbladet då.

Siw Malmkvist med resten av artisterna som deltog i säsong 12 av "Så mycket bättre". Foto: Jessica Gow/TT

Fick Siw Malmkvist en stroke?

Under 2024 drabbades Siw Malmkvist av en stroke – något TT rapporterat om. Till nyhetsbyrån har hon emellertid sagt att hon inte har några planer på att sluta uppträda:

– Så länge jag kan sjunga finns det ingen anledning för mig att sluta. Om jag kan stå på benen! Och jag gör min bengymnastik, varje dag.

Har Siw Malmkvist make eller partner?

Siw Malmkvist och Fredrik Ohlsson år 2021. Foto: Henrik Montgomery/TT

Siw Malmkvist och Fredrik Ohlsson år 1992. Foto: Hans T Dahlskog/TT

Under 2023 gick Siw Malmkvists livskamrat Fredrik Ohlsson bort vid en ålder av 92 år. För Aftonbladet har hon berättat om sorgen:

– Det är så jädra tomt och tyst. Allt känns också så konstigt.

– Men han var sjuk länge och det var in och ut på lasarettet. Fredrik var också 92 år. Men jag tyckte ändå inte att det barkade åt det hållet och att det var på väg att ta slut. Jag tänkte inte riktigt så, men till slut förstod jag.

Innan den drygt 50 år långa relationen var Malmkvist, mellan 1962 och 1965, gift med musikern Lasse Mårtenson, enligt Expressen.

Har Siw Malmkvist barn?

Enligt Hänt har Siw Malmkvist två barn: dottern Tove Mårtenson Franck, som hon fick tillsammans med Lasse Mårtensson, och sonen Carl Henrik Ohlsson, som hon fick tillsammans med Fredrik Ohlsson.

Är Siw Malmkvist släkt med Morgan Alling?

Morgan Alling är brorson till Siw Malmkvist. Foto: Christine Olsson/TT

Siw Malmkvist är släkt med skådespelaren Morgan Alling. Mer specifikt är hon faster till Alling.