Allt om Tobias Karlsson: Partner, sjukdom och Let's Dance

Dansaren och koreografen ​Tobias Karlsson blev ett välbekant ansikte i de svenska hushållen i och med sin mångåriga medverkan i Let's Dance. Nyheter24 har tagit reda på allt som efterfrågas på Google om den folkkära dansaren.

Tobias Karlsson ålder – hur gammal är han?

Dansaren och koreografen Tobias Karlsson föddes den 15 maj 1977. Det innebär att han blir 49 år under våren 2026.

Tobias Karlsson längd – hur lång är han?

Enligt Hänt mäter Karlsson 183 centimeter.

Tobias Karlsson partner – är han gift?

Huruvida Tobias Karlsson är i en relation i dagsläget är inte känt.

Tidigare har han berättat om den tragiska förlusten av ex-pojkvännen Robin Windsor, som liksom Karlsson var professionell dansare och en av lärarna i BBC:s ”Strictly Come Dancing”.

I en intervju med QX berättade Karlsson att de hade en relation 20 år tidigare.

– Vi turnerade ihop och såg världen tillsammans. Det var bara underbart att få dela samtiden med honom. Jag kommer aldrig att glömma våra egna små skämt och vår humor eller att bara ligga på hotellrummet och se på film ihop.

2024 avled Windsor.

Robin Windsor avled 2024. Foto: Stella Pictures

Har Tobias Karlsson barn?

Det är inte känt om Karlsson har några barn.

Tobias Karlsson sjukdom – har han HIV?

Det var i en intervju med tidningen QX 2019 som Tobias Karlsson lät meddela att han var hiv-positiv. Beskedet hade han då fått tre år tidigare.

Han berättade hur han vaknade på nätterna med svettningar och kände en period att kroppen inte mådde som den skulle. Efter att ha skjutit på att kolla upp vad det kunde vara gjorde han slag i saken och gick till läkaren.

”Oj, det här ser inte bra ut”, berättar Karlsson att sköterskan kommenterade. Sedan kom beskedet, han var hiv-positiv.

– Där och då stannade världen för mig.

I flera dagar efteråt isolerade han sig och konsumerade alkohol för att dämpa ångesten.

– Jag var panikslagen och mådde så illa, jag hade mardrömmar och huvudet ville sprängas av alla tankar jag hade. Jag slogs av hur lite jag vet om hiv, trots att jag har nära vänner som är hiv-positiva så var jag inte alls insatt.

2019 redogjorde han för QX att han ville bryta stigmat kring sjukdomen vilket låg till grund för hans beslut att berätta om sin erfarenhet för allmänheten.

Har Tobias Karlsson tävlat i Let’s Dance?

Ja, Tobias Karlsson var en av de ursprungliga dansarna i TV4:s långkörare ”Let’s Dance”. Han har deltagit i nästa alla säsonger sedan starten.

Under sina många år i tv-programmet dansade han tillsammans med Arja Saijonmaa, Elisabet Högund, Agneta Sjödin, Nikki Amini, Tina Nordström, Charlotte Kalla och Magdalena Forsberg, för att nämna några.

2008 stod han som vinnare tillsammans med Tina ”Mat-Tina” Nordström 2008, något TV4 redogör för.

Charlotte Kalla och Tobias Karlsson tävlade tillsammans i Let’s Dance 2023. Foto: Jonas Ekströmer/TT

2008 vann Karlsson och Tina Nordström hela tävlingen. Foto: Anders Wiklund/TT

Är Tobias Karlsson med i Race across the world 2025?

Ja, Tobias Karlsson medverkar I den andra säsongen av ”Race across the world” på Kanal 5.

Utöver dansaren medverkar även Sofia Wistam, Malin Gramer, Tobbe Blom, Anders Öfvergård, Fredrik och Bjarne Hallgren samt Magdalena Forsberg.

Har Tobias Karlsson Instagram?

Ja, på Instagram heter han @tobiaserikkarlsson.



