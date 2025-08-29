The Thursday Murder Club rollista: Alla skådisar i Netflix-filmen

The Thursday Murder Club är en brittisk kriminalkomedifilm på Netflix med ​premiär den 28 augusti. Här är rollistan på de medverkande skådespelarna i Netflix-filmen.

När har The Thursday Murder Club premiär på Netflix?

"The Thursday Murder Club" är en brittisk kriminalkomedifilm som premiär på Netflix den den 28 augusti 2025.

The Thursday Murder Club handling – finns det en trailer?

Filmen utspelar sig på ett lyxigt äldreboende på den engelska landsbygden. Där får vi följa en grupp 70-plussare som försöker lösa ett brott. Åldringarna hittar nämligen ett lik och försöker lista ut vem mördaren kan vara.

Här kan du se en trailer för filmen.

Är The Thursday Murder Club baserad på en bok?

Ja, filmen är baserad på Richard Osmans roman med samma namn, enligt Netflix. På svenska är titeln "Torsdagsmordklubben". Boken var en bästsäljare 2020 och har beskrivits som en "mysig kriminalroman".

The Thursday Murder Club rollista – vilka skådespelare är med?

Här är en lista på skådespelarna i The Thursday Murder Club, enligt IMDb.

Helen Mirren - Elizabeth Best

Pierce Brosnan - Ron Ritchie

Ben Kingsley - Ibrahim Arif

Celia Imrie - Joyce Meadowcroft

David Tennant - Ian Ventham

Jonathan Pryce - Stephen Best