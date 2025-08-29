The Thursday Murder Club rollista: Alla skådisar i Netflix-filmen

När har The Thursday Murder Club premiär på Netflix?
"The Thursday Murder Club" är en brittisk kriminalkomedifilm som premiär på Netflix den den 28 augusti 2025.
The Thursday Murder Club handling – finns det en trailer?
Filmen utspelar sig på ett lyxigt äldreboende på den engelska landsbygden. Där får vi följa en grupp 70-plussare som försöker lösa ett brott. Åldringarna hittar nämligen ett lik och försöker lista ut vem mördaren kan vara.
Här kan du se en trailer för filmen.
Är The Thursday Murder Club baserad på en bok?
Ja, filmen är baserad på Richard Osmans roman med samma namn, enligt Netflix. På svenska är titeln "Torsdagsmordklubben". Boken var en bästsäljare 2020 och har beskrivits som en "mysig kriminalroman".
The Thursday Murder Club rollista – vilka skådespelare är med?
Här är en lista på skådespelarna i The Thursday Murder Club, enligt IMDb.
Helen Mirren - Elizabeth Best
Pierce Brosnan - Ron Ritchie
Ben Kingsley - Ibrahim Arif
Celia Imrie - Joyce Meadowcroft
David Tennant - Ian Ventham
Jonathan Pryce - Stephen Best
Naomi Ackie - Donna De Freitas