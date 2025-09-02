Allt om Gurra Krantz: Fru, barn och Över Atlanten

Världsomseglaren Gunnar Krantz blev känd för den breda massan i och med hans roll som skeppare i "Över Atlanten". Nyheter24 har tagit reda på allt om skepparen Krantz.

Gurra Krantz ålder – hur gammal är han?

Den svenska seglaren Gurra Krantz föddes den 20 april 1955. Det innebär att han blir 71 år under våren 2026.

Gurra Krantz fru – är han gift?

Ja, Krantz är gift med frun Malena Frisinger Krantz.

Har Gurra Krantz barn?

Enligt Aftonbladet har Gurra Krantz och frun Malena Frisinger Krantz ett respektive tre barn från sina tidigare relationer.

Vad jobbar Gurra Krantz med?

Utöver att vara seglare arbetar Krantz som föreläsare, författare, båtbyggare och segelmakare, enligt förmedlingssajten Athenas där Krantz går att boka som föreläsare.

Krantz har bland annat seglat både Volvo Ocean Race och America’s Cup.

Foto: Mark Earthy /TT

Är Gurra Krantz med i ”Över Atlanten” på Kanal 5?

Krantz har varit med sedan starten 2019 av ”Över Atlanten” där han är skeppare, även känt som båtens befäl.

Vad tjänar Gurra Krantz för att segla i ”Över Atlanten”?

Hur mycket Krantz tjänar på att medverka som skeppare i ”Över Atlanten” är inte känt.

Missade Gurra Krantz en säsong av ”Över Atlanten” på grund av ett bråk med en parkeringsvakt?

Ja, Krantz ersattes inför säsong tre. Orsaken var att Krantz hade hamnat i bråk med en parkeringsvakt på Arlanda, vilket sedermera resulterade i en rättstvist.

Krantz blev dock helt frikänd.

I en tidigare intervju med Aftonbladet berättade han om hela upplevelsen.

– Det är skönt att rättvisan hade sin gång och att jag blev friad. Det här var en ”set up”. Den person som gjorde det där, det vill säga p-vakten som fysiskt hoppade på mig, hade satt det i system och varit i ett flertal sådana här rättegångar under kort tid och fått lite skadestånd varje gång. Utan min advokat hade jag också åkt på det. Det var en mycket otäck situation för mig som civilperson att känna att jag inte har en chans i ett sådant här fall trots att jag har rätt.

Efter incidenten och avstängningen från Kanal 5 hade Krantz inga tankar på att återvända till programmet.

– Jag hade inte en tanke på att fortsätta, men jag har en väldigt klok fru. Hon sa till mig ”Tycker du att det är kul?”. Då svarade jag ärligt att jag tycker det är kul.

Gurra Krantz och deltagarna i den allra första säsongen av ”Över Atlanten” 2019. Medverkande var då Tomas Wassberg, Agneta Sjödin, Peter Magnusson och Viktor Frisk. Foto: Stella Pictures

Gurra Krantz olycka – skadade han sig i ”Över Atlanten”?

Ja, i ”Över Atlanten” 2025 skadade Krantz ryggen i ett av avsnitten.

Smärtan är så pass stor att han tvingas lägga sig för att försöka återhämta sig, något Realitytopp rapporterat.

– Aj, aj, aj någonting hände i ryggen. Aj, fuck, utbrister Krantz i avsnittet, enligt Realitytopp.

Krantz utvecklar sedan vad som hände:

– Någonting hände i sidan när jag drog mig upp. Det här var inte bra.

Har Gurra Krantz Instagram?