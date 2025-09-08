Zorba Asplund är en influencer och Tiktokare. Hon har även medverkat i SVT:s "Alla dejtar alla". Här är allt du vill veta om henne: Flickvän, syskon, Tiktok, familj och ålder.

Zorba Asplund ålder – hur gammal är hon?

Zorba Asplund föddes den 27 november 1994. Det betyder att hon fyller 31 år vintern 2025.

Zorba Asplund familj – har hon syskon?

Zorba pratar sällan om sin familj, men hon har gjort flera sketcher på sin Tiktok där hon gestaltar livet med syskon.

Av att döma från Zorbas Tiktoks har hon tre bröder och en syster.

Är Zorba Asplund med i "Alla dejtar alla" på SVT?

Ja, Zorba är en av deltagarna i SVT:s "Alla dejtar alla". Ett program där alla är dejtar varandra, och inte bara det motsatta könet.

Under inspelningen fattade Zorba och Lovisa "Laki" Karlsson tycke för varandra. Och efter en natt i samma säng och en het kyss växte sig känslorna starka för Zorba.

Lovisa däremot var lite mer försiktig och behövde mer tid, då hon aldrig tidigare varit med en tjej och fortsatt var nyfiken på de övriga deltagarna.

I ett av programmen fick tjejerna gå på en dejt, och lära känna varandra ytterligare. I ett meddelande till Aftonbladet berättar Zorba att dejten var efterlängtad.

”Riktig egentid, mycket av våran flört och connection skedde liksom över poolen, på festen eller i andra sammanhang där folk är med. Nu fanns det chans att få komma på djupet, berätta vad jag känner och se om saker är besvarade. Jag var helt klart nervös även om jag försöker framstå lugn! Jag visste ju att jag jobbade i uppförsbacke då Lovisa inte är så stort fan av restaurangdejter. Jag satt på mig typ det finaste jag hade med och hoppades på en lyckad dejt! Vilket det blev!”, skrev hon.



Har Zorba Asplund Tiktok?

Ja, på Tiktok heter hon @zorba.asplund. På Tiktok har hon i skrivande stund 189 000 följare.

Var kommer Zorba Asplund från?

Zorba Asplund är född och uppvuxen i Gällivare, men flyttade till Norrköping som 19-åring för att studera teater.

Hon kände inte att hon kunde vara sig själv i Gällivare och när hon flyttade vågade hon "komma ut" för första gången.

– Jag blommade inte, och kom inte, ut förrän jag flyttade därifrån, säger hon till NSD.



I dag bor Zorba Stockholm.

Zorba Asplund partner – har hon flickvän?