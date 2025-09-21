Allt om Michaela "Keela" Nilsson: Sjukdom, BBL & Youtube

Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om tidigare bloggaren och nuvarande influencern Michaela "Keela" Nilsson.

Michaela Nilsson, bättre känd som "Keela", är en svensk influencer och bloggare.

Nyheter24 har tagit reda på vad svenskarna mest googlar om henne. Här är allt du vill veta om Michaela Nilsson: Sjukdom, BBL & Youtube.

Michaela "Keela" Nilsson ålder – hur gammal är hon?

Michaela Nilsson är född den 23 juli 1990, vilket innebär att hon fyller 36 år sommaren 2026.

Visa det här inlägget på Instagram

Michaela Nilsson började sin karriär som bloggerska omkring 2008, då var hon bara 18 år och precis flyttat till Stockholm för att jobba på NK.

Efter bara tre år började hennes karriär som bloggare ta fart – och det var då hon kunde säga upp sig på NK och endast lägga fokus på sin Youtube-kanal och blogg, enligt Expressen.

I dag har Keela cirka 104 000 prenumeranter på Youtube och drygt 221 000 följare på Instagram.

Michaela Nilsson familj – har Keela barn?

Det finns inga offentliga uppgifter som tyder på att Michaela Nilsson har några barn.

Har Michaela "Keela" Nilsson pojkvän?

Michaela "Keela" Nilsson har under sina bloggår haft relationer som hon delat öppet, men det finns inga tillförlitliga källor som bekräftar att hon har en partner just nu.

Har Michaela "Keela" Nilsson bipolär sjukdom?

Ja, Michaela Nilsson har diagnostiserats med bipolär sjukdom. Det berättade hon om själv och att symptomen funnits under en längre tid – redan från gymnasiet.

Hon hade tänkt att ta tag i utredningen länge, men berättade att hon är dålig på att få saker gjort.

– Jag tänkte göra det här i flera, flera år. Men jag är ju fruktansvärt dålig på att ta tag i saker. Och dessutom så var jag väl så här ”Om jag nu är det så har jag det under kontroll. Jag behöver väl inget sånt. Jag fixar det här”, berättade hon i en intervju med Expressen i mars 2025.



Men efter en tuff höst 2024 tog hon till slut hjälp.

– Det var när jag kraschade från det och insåg att "Helvete, det här är inte friskt, det här är inte normalt. Jag har absolut ingen kontroll och jag är livrädd för vad som kan ske om det här händer igen", sa hon.

Keela operation – har hon gjort en BBL?

Ja, Keela har gjort en BBL (Brazilian Butt Lift) i Turkiet 2021. I en intervju med Aftonbladet delade hon med sig om hur operationen gick till, smärtan och återhämtningen efteråt.

Hon varnade även andra för risken med den typen av ingrepp.

– Det blev så verkligt och på riktigt. Varför i hela friden gör jag detta när det är så farligt och finns så mycket risker? Men det är nog en normal känsla innan sånt här tror jag. Sedan hade jag redan flugit till Turkiet, så det kändes dumt att backa ur när jag väl var där, sa hon i en annan intervju med Expressen.

Men trots komplikationer och varningen till andra som gör samma ingrepp, ville hon påpeka att hon inte ångrar operationen:

– Jag vill också tillägga att jag inte ångrar operationen. Jag hade inte heller en dålig upplevelse på kliniken, utan tvärtom. Men jag vill ändå varna andra eftersom den är så pass farlig, och visa det ofiltrerad bakom operationen också som förmodligen är mycket värre än vad folk tror och fått se tidigare, sa hon till Expressen.

Vad jobbar Michaela "Keela" Nilsson med i dag?

Michaela "Keela" Nilsson är fortfarande verksam som influencer och content creator. Hon har en Instagram där hon postar om sitt liv, mode och sin psykiska ohälsa.

Förutom sociala medier har hon tidigare jobbat som make up-artist vid sidan av, enligt ett äldre inlägg på bloggportalen Devote.

Har Keela Instagram?