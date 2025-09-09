"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" har premiär på Netflix. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om serien, som är baserad på Amanda Romares roman: avsnitt, handling och rollista med skådespelare.

Hösten är här och det innebär också att en hel uppsjö nya program och tv-serier har premiär. På sistone har svenska folket kunnat bänka sig framför allt från "Gåsmamman: Epilogen – Del 2" på TV4 till del två av "Wednesday" på Netflix.

Och nu väntar ännu ett efterlängtat seriesläpp på just Netflix. Snart har nämligen den svenska dramaserien "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" premiär.

Foto: Stella Pictures

När har "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" premiär på Netflix?

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" har premiär på streamingtjänsten under torsdagen den 11 september 2025.

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" trailer – vad handlar tv-serien om?

I tv-serien får vi följa 31-åriga Amanda som ägnar en sommar åt intensivt dejtande.

"Hon längtar desperat efter att bli älskad och bestämmer sig för att testa allt. Hon dejtar alla typer av killar, svajpar på dejtingappar och raggar ute på barer. Hon är undergiven och dominerande, men förblir övergiven. Hon har till och med svårt att ens komma till second base, en andra dejt. Detsamma gäller Amandas vänner. Tillsammans försöker dom skrapa fram nya kärleksobjekt till varandra, samtidigt som de ältar de större frågorna: Varför är det så sjukt svårt att hitta kärleken? Hur mycket ska det krävas av en människa egentligen? Och hur många gånger orkar man gå ut i världen med hjärtat i handen bara för att få det stampat på ännu en gång?", går att läsa om handlingen i ett pressutskick från Netflix.

Nedan kan du se den officiella trailern till "Halva Malmö består av killar som dumpat mig".

Är "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" baserad på Amanda Romares bok?

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" är baserad på Amanda Romares bästsäljande roman med samma namn. Författaren har varit med och skrivit manuset till tv-serien.

– Jag hoppas att några amerikaner ska sitta och känna att ”jag är inte ensam”. Precis som många svenskar har gjort, har hon sagt till TT.



Amanda Romare. Foto: Claudio Bresciani/TT

Är "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" baserad på verkliga händelser?

Det är ingen slump att huvudrollsinnehavaren i "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" heter Amanda. Delar av boken, som alltså ligger till grund för Netflix-serien, är nämligen baserade på Amanda Romares egna upplevelser. För Nöjesguiden har hon berättat om hur hennes eget dejtande till slut blev till en bok.

— Till en början var jag lite naiv som trodde att jag skulle gå på sex dejter och sedan hitta min true love. Sedan började den här resan av kille efter kille efter kille. Det blev nästan alltid samma resultat och det var jättesvårt att komma till en tredje dejt. Jag kände också ofta att jag var öppen för det, men att de jag dejtade inte var det. I både den smärtan och all humor och ironi som uppstår i sådana situationer började jag skriva den här boken som är ett hopkok av fiktion och mycket mig själv.

Hur många avsnitt består "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" av?

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" utgörs av totalt sju avsnitt, vilka kommer att vara cirka 30 minuter långa.

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" rollista – vilka skådespelare är med?

Vilka skådespelare får vi då se i "Halva Malmö består av killar som dumpat mig" på Netflix? Den huvudsakliga rollistan består, enligt Netflix pressutskick, av följande:

Amanda – Carla Sehn

Adina – Moah Madsen

Jabba – Dilan Apak

Lilleman – Malou Marnfeldt

Ronja – Zahraa Aldoujaili

Mamma Monika – Ingela Olsson

Pappa Rikard – Torkel Petersson

Foto: Pressbild/Netflix

För TT har Carla Sehn, känd från serier så som "Åremorden" och "Viktiga människor", berättat om hur hon inte ville komma för nära Amanda Romare under inspelningen.