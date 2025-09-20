Onlyfans-paret skrapade fram storvinst i TV4

Ex on the Beach-profilen Johannes "Leonidas" Ulmefors skrapade Triss live i TV4:s Nyhetsmorgon – och tog hem en storvinst.

Ex on the beach-profilen Johannes "Leonidas" Ulmefors, känd från Ex on the beach och flickvännen influencern Josefin Ottosson, 24 är ett par som länge varit aktiva på sociala medier.

Under en tid har paret försörjt sig genom att göra innehåll på plattformen Onlyfans. Men nyligen gick paret ut med att de väntar sitt första barn tillsammans och i samband med det kommer de sluta med Onlyfans.

– Vi har ju sagt att vi ska sluta. Så med den nya lagen blir det lättare att se att det kommer komma ett slut, och det relativt snart, säger Johannes i en video som paret lagt upp på deras gemensamma Youtubekanal.

Sedan beskedet har de slutat spela in nytt material och publicerar nu endast äldre innehåll.

– Det hade varit väldigt oschysst mot barnet att han skulle börja sin resa på OnlyFans i din mage, säger Johannes.

Skrapade fram tre klöver

Tidigare i september publicerade Josefin och Johannes en video på instagram. I videon hade de köpt 100 trisslotter som de skrapade, något som Nyheter24 tidigare rapporterat om.

En videoidé som skulle visa sig bli en riktig jackpott, trots viss förvirring hos paret till en början:



– Ouff jag fick tre klöver, betyder det något eller? säger Leonidas och fortsätter:

– Tre klöver är det ingenting eller?

– Tre klöver. Någonting måste det vara. Spara den för någonting måste det vara, säger Josefine Ottosson.

Så stor blev vinsten i TV4

Under lördagsförmiddagen var det dags för Johannes att ta plats i TV4s Nyhetsmorgon för att skrapa fram sin vinst.

Där skrapade han hem en vinst på 10 000 kronor i månaden i 20 år – totalt 2,4 miljoner kronor.

– Wow, wow! Det kan jag leva med, säger Johannes Ulmefors i Nyhetsmorgon efter vinsten och blir gratulerad av programledaren:

