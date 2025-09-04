Onlyfans-parets galna miljonvinst – ska skapa triss i TV4

Johannes ”Leonidas” Ulmefors och Josefine Ottosson kan vinna 30 miljoner. Onlyfans-paret ska skrapa triss i Nyhetsmorgon.

Det är i ett inlägg på Instagram som influencern Josefin Ottosson, 24, och Ex on the beach-profilen Johannes "Leonidas" Ulmefors skrapar fram tre klöver på Triss.

– Ouff jag fick tre klöver, betyder det något eller? säger Leonidas och fortsätter:

– Tre klöver är det ingenting eller?

– Tre klöver. Någonting måste det vara. Spara den för någonting måste det vara, säger Josefine Ottosson.

Här skrapar Leonidas fram trissvinsten

Josefine Ottosson och "Leonidas" förstår inget

Att Onlyfans-paret blivit miljonärer förstår de först när de blir uppringda av Johannes Leonidas mamma, skriver Expressen.

Leonidas kommer att besöka Nyhetsmorgon i september, och kommer lämna TV4-huset med minst 1,2 miljoner kronor och max 30 miljoner.

– Jag blir svettig bara vi pratar om det nu, säger han till tidningen.

Pengarna blir ett välkommet tillskott till Josefina Ottosson och Johannes Leonidas som väntar sitt första gemensamma barn.

Så vad ska de göra med pengarna?

Beroende på hur mycket de vinner, så ska paret lägga undan en större summa till barnen och åka på en resa.

Onlyfans-paret delar på vinsten

För att det inte ska bli några betänkligheter om vem som ska få vinsten som Leonidas ska skrapa fram, har paret skrivit på ett avtal om att de delar lika på pengarna.