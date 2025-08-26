Nu bryter även Alice Stenlöf tystanden om sin stalker

I efterskalven av domen mot Bianca Ingrossos stalker berättar nu Alice Stenlöf att även hon blivit förföljd. Av en kvinna.

Det är få som undgått den mediala bevakningen som varit kring Bianca Ingrossos stalker.

Under årets gång har Bianca flertalet gånger berättat på sina sociala medier att det är en sak som tyngt henne och fått henne att må väldigt dåligt. Vad det hela handlade om ville hon inte gå in på.

Men allt eftersom valde Bianca slutligen att berätta vad det hela handlade om. Hon hade nämligen blivit förföljd och terroriserad av en 38-årig man i omkring ett års tid.

Under perioden ska mannen skrivit otaliga meddelanden till Ingrosso via olika konton på Instagram och Snapchat – ibland hundratals om dagen. Många av dem hatiska och sexuellt kränkande.

Bianca delade med sig av det hon utsattes för. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Mannen har även rört sig utanför Bianca Ingrossos bostad flera gånger. Vid ett tillfälle ska han ha suttit i en bil och tutat utanför hennes hem i 40 minuter.

När Bianca varit utanför sin port har han hoppat ur från en bil med en bukett blommor. Han har även gått fram till henne på stan, lagt handen på hennes axel och sagt "Jag ska inte slå dig men jag är här nu".

Bildkälla: Christine Olsson/TT

När Bianca besökte Grand Hotel åkte mannen dit där han väntade på henne i sex timmar.

I förhör har mannen sagt att han och Bianca träffats ute där de bytt nummer och att hon flertalet gånger varit hemma hos honom och ätit middag. Men enligt Bianca har de bara mötts två gånger, och då i samband med att han sett var hon befinner sig och då åkt dit.



"Gärningen utfördes med stor intensitet och avsevärd grymhet i egna små barns närvaro", skrev rätten i sin dom. Polisen fick slita bort mannen från sin ex-fru. Först då upphörde knivattacken.

Hon fördes till Karolinska sjukhuset där hon vårdades i lite mer än en månad, men hennes liv gick inte att rädda.

Domen mot mannen som stalkade Bianca Ingrosso

Under fredagen fastslogs domen mot Biancas stalker vilket landade på fem månaders fängelse. Mannen har varit häktad sedan maj och har därmed redan avtjänat stora delar av straffet. Cirka två veckor återstår av straffet. Efter det återstår ytterligare fem månader av ett tidigare utdömt fängelsestraff för misshandel.

Alice Stenlöf berättar om sin stalker

Någon som under många års tid varit nära Bianca är Alice Stenlöf. Alice och Bianca drev tidigare podden Alice och Bianca – "Har du sagt A får du säga B", men efter sin livepodd i Globen valde dom att avsluta den.

Efteråt umgicks inte tjejerna lika tight men hittade sedan tillbaka till varandra.

Alice är i dag tillsammans med flickvännen Amani Smith, hon driver sitt eget klädmärke A-DSGN och är även en del av succéprogrammet Girls of Stockholm.

Tillsammans med Klara Elvgren driver hon även podden "Vad fan hände?" där hon nyligen berättade att även hon haft em stalker efter sig.

Tjejerna i Girls of Stockholm. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

– Jag hade ju en tjej som förföljde mig på Instagram. Jag vet inte om hon var i någon form av psykos. Men hon hade långa monologer med sig själv i min DM, som att jag hade svarat.

– Hon skrev även till mig, berättar Klara.

– Hon skrev till dig, hon skrev till Lucas, hon skrev till Bianca... ibland kärleksfullt och ibland argt. Men en dag ringer min granne och berättar att det sitter en tjej i trappuppgången... och hon gråter. Hon är verkligen jätteledsen. Då har hon hittat min adress, tagit sin in i min port och satt sig utanför min dörr, fortsätter Alice.

– Jag fick ringa mitt ex som åker dit. Då hade hon hunnit gå. Men hon hade sagt till min granne att hon och hennes kille gjort slut och att jag är den enda som förstår henne och att jag är den ende hon kan prata med, avslutar Alice.



