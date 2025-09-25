Josefin Ottosson syntes nyligen i Nyhetsmorgon där hon och pojkvännen Johannes skrapade fram en riktig dundervinst. Men det inte alla har koll på – det är att hon sitter på en hel del kosing sedan tidigare.

Josefin Ottosson ålder – hur gammal är hon?

Josefin Ottosson föddes 16 april 2006 vilket betyder att hon i dag är 24 år gammal.



Har Josefin Ottosson varit med i något tv-program?

Många har fått för sig att Josefin Ottosson varit med i Ex on the beach eller Paradise Hotel men sanningen är den att hon gjorde sig känd på YouTube där hon skaffade sig en kanal redan som 15-åring.

Har Josefin Ottosson OnlyFans?

Ja. Det var för cirka fem år sedan Josefin låg vaken i sängen en natt när hon inte kunde sova. Det hon inte visste då var att det hela skulle bli startskottet till hennes OnlyFans-jobb.

– Jag fick några frågor om jag inte kunde skaffa OnlyFans eller om jag kunde visa min Christina-piercing som är en piercing man har i underlivet. Men jag har ingen piercing där?, berättade hon i Sanning & Konsekvens.

– Jag sa på skämt att den fanns på min OnlyFans, och då var det hur många som helst som började fråga "Snälla länka länka, vad heter du på OnlyFans" och sådär. Så jag startade ett konto på skämt för att se hur många som skulle börja följa". Några timmar senare hade jag tjänat 10 000 kronor...utan att lägga upp någon bild? Första dagen när jag endast lagt upp någon bild i underkläder så tjänade jag 25 000 kronor.

Josefin Ottosson skaffade OnlyFans när hon var 19 år gammal. Bildkälla:josefinottossons/Instagram

Då mamman har hand om Josefins företag såg hon att det började strömma in pengar.



– Min mamma hjälper mig med mitt företag så hon såg ju att det rullade in massor med pengar på företaget. Så hon berättade att hon fått syn på det och frågade vad det var för samarbete jag fått. När jag sedan berättade så fick hon sig en liten chock men var okej med det hela.

I dag är OnlyFans Josefines huvudsakliga inkomstkälla.

Josefin Ottosson pengar – hur mycket tjänar hon?

Josefin är i dag verksam i tre olika bolag. Selma Josefin AB med tillgångar på nästan 4 miljoner kronor, Johanna Fideli AB med tillgångar på ett par hundra tusen kronor och så Tansi Invest AB med tillgångar på lite över 17 miljoner kronor.



Josefin har tidigare i en intervju med Expressen berättat att hon tjänat in över 10 miljoner kronor på att göra material till OnlyFans. Hon tjänar för tillfället omkring 150 000 i månaden.



Stämmer det att Josefin Ottosson gjort porr?

Allt eftersom åren gått har Josefin tänjt på gränserna när det kommer till vad hon går med på att göra på sin OnlyFans. I Sanning & Konsekvens berättade hon att spelat in sexvideos samt hur mycket hennes prenumeranter var tvungna att betala för kalaset.







Vad är det grövsta du gått med på?

– Nej men det är ju.... att filma analsex... ja det måste nog vara det grövsta, berättar hon.

Hur mycket tar man betalt för en sexvideo?

– I början var det omkring 500 dollar. Nu är det väl omkring 200 dollar. Strippvideos mellan 70-100 dollar, berättade hon.

Under 2025 trädde dock nya lagar i kraft i Sverige som gör det olagligt att spela in skräddarsytt pornografiskt innehåll till OnlyFans-prenumeranter.

"Att specifikt betala för innehåll i stil med ”jag vill att du gör X med Y”, kommer att bli straffbart. Däremot kan man fortfarande prenumerera på en specifik persons innehåll och titta på det, så länge som innehållet inte är skräddarsytt för en viss person", skrev Aftonbladet i en förklarande artikel.

Josefin Ottosson pojkvän – vem är hon tillsammans med?

Josefin är idag tillsammans med Ex on the beach-profilen Johannes Leonidas Ulmefors. Han var tidigare tillsammans med Vanessa Sarossy och tillsammans har de en dotter.

Nyligen skapade paret rubriker efter att ha varit med och skrapat Triss i Nyhetsmorgon.

Är Josefin Ottosson gravid?

Det var i juni 2025 som Josefin Ottosson publicerade en bild på Instagram på sig själv, pojkvännen Johannes och ett ultraljud som visade en liten knodd som låg i magen.

Ja. För många år sedan var Josefin Ottosson tillsammans med tv-profilen Josef Loco. Hon har beskrivit deras tidigare relation som stormig. Han har i dag lämnat rampljuset för en rad olika anledningar.

Vem är Josefin Ottosssons mamma och syster?

Josefins mamma Annsofie Birgitta Tedfors sitter i styrelsen i Josefins bolag och hjälper henne att sköta hennes bokföring. Det inte alla har koll på är att Annsofies pappa (Josefins morfar) är en välkänd mångmiljonär i Sverige.

Rune Tedfors, som är Josefin Ottossons morfar, grundade John Bauer-gymnasiet och skulle komma att kamma hem storvinst – trots en del blåsväder kring skolorna, någonting Nyheter24 skrivit om tidigare.

Johanna Ottosson, Josefins syster är även hon en framgångsrik YouTuber som i dag följs av över 162 000 människor på kanalen.