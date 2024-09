Josefin Ottosson, 23, började med Youtube och sociala medier som 15-åring. Idag är hon mångmiljonär på OnlyFans.

När hon gästar Nyheter24:s podd Sanning & Konsekvens berättar hon om hur det kom sig att hon skaffade ett konto på den kontroversiella och hårt kritiserade plattformen.

– Det var en natt när jag inte kunde sova och jag hade frågestund. Så fick jag några frågor om jag inte kunde skaffa OnlyFans eller om jag kunde visa min piercing mellan benen. Men jag har ingen piercing mellan benen. Jag sa på skämt att den fanns på min OnlyFans, och då var det hur många som helst som började fråga "kan du länka, vad heter du på OnlyFans" och sådär. Så jag ba "Okej, jag startat ett konto på skämt och ser hur många som börjar följa". Några timmar senare hade jag tjänat 10 000 kronor. Första dagen tjänade jag 25 000 kronor. Utan att ha gjort någonting. En bild i underkläder där det stod "välkommen hit", berättar Josefin Ottosson i Nyheter24:s podd Sanning & Konsekvens.

Josefin Ottosson. Bildkälla: Youtube

Hon har aldrig haft något problem att fotografera sig i underkläder, och sedan gick det undan. Hon sålde en bröstbild och resten är så att säga historia. Josefins mamma Annsofie Tedfors hjälper Josefin med hennes företag, och när hon såg hur det började ticka in massa pengar på Josefins företag så berättade hennes dotter att pengarna kom från OnlyFans.

Annsofie sa åt henne att vara försiktig och aldrig göra något hon inte kände för eller något hon skulle ångra.

Det var fyra år sedan. Från sin lägenhet i Hägersten i Stockholm spelar Josefin Ottosson in material till sin kanal. Tillsammans med Ex on the Beach-profilen Johannes Leonidas Ulmefors så gör hon idag regelrätt porr, men på dagarna sitter hon på ett kontor där hon redigerar materialet.

– Det blir lättare och lättare att göra grövre content. Att börja göra sexvideos kom väldigt naturligt när jag träffade en kille som jag tyckte om, berättar Josefin Ottosson i Sanning & Konsekvens.

Josefin själv säger att hon är demisexuell. Det betyder att hon bara kan känna en sexuell attraktion till någon hon har känslor för.

Johannes Ulmefors och Josefin Ottosson. Bildkälla: Youtube

Så mycket tjänar Josefin Ottosson på OnlyFans

Josefin Ottosson har en prislista, något hon visade när hon intervjuades av tidningen Expressen. En bild där hon har sperma i ansiktet kostar 350 kronor. En bild där hon har en dildo i sig går på 5 000 kronor. En helbild där hon är naken går på cirka 850 kronor. För dom som är intresserade av att se fötter kostar en fotbild cirka 200 kronor

Josefin Ottosson berättade i intervjun med Expressen att hon tjänat in över 10 miljoner kronor på att göra material till OnlyFans. De mesta pengarna lägger hon undan. Hon lever snålt med tanke på att hon tjänar kring 150 000 kronor i månaden.

Josefin är verksam i tre bolag – Selma Josefin AB med tillgångar på nästan 4 miljoner kronor, Johanna Fideli AB med tillgångar på ett par hundra tusen kronor och så Tansi Invest AB med tillgångar på lite över 17 miljoner kronor.

Josefin Ottosson. Bildkälla: Instagram/josefinottosson

Josefin Ottossons okända koppling till Rune Tedfors: "Länsade skolan på en halv miljard"

Vad många kanske inte vet är att Josefin Ottosson har en okänd koppling till den välkända mångmiljonären Rune Tedfors, som tjänade miljoner på John Bauer-skolorna.

Rune Tedfors, som är Josefin Ottossons morfar, grundade John Bauer-gymnasiet hösten 2000. Skolan blev snabbt väldigt populär då de bland annat använde datorer istället för böcker. Det blev en franchise och skolans verksamhet växte så det knakade.

SVT har skrivit om hur Tedfors senare fick en idé om hur han skulle tjäna riktigt bra med pengar på skolan. Tillsammans med sina kompanjoner bildade han ett gemensamt bolag som köpte de gamla bolagen. Östersundsposten har skrivit mer om hur den invecklade affären gick till. Alla vinster från friskolorna fördes över till ett moderbolag, detta så att de skulle kunna låna hundratals miljoner kronor av banken och senare genomföra affären som gick ut på att de sålde skolorna till sig själva.

I affären fick Runes döttrar Angelica Hytting och Annsofie Ottosson (nu Tedefors reds. anm) 23 miljoner vardera, rapporterade Östersundsposten.

Turerna kring Bauer-skolorna uppmärksammades av SVT-reportrarna Kristina Lagerström och Johan Zachrisson Winberg. De belönades med en Guldspade för sin granskning av Bauer-skolorna och vad som kom att bli Sveriges största skolkonkurs.

Rune Tedfors tjänade hundratals miljoner kronor på John Bauer-skolorna. Bildkälla: SVT

Tittarna rasade efter Skolfesten: "Vidrigt"

36 skolor, över 1000 lärare och 11 000 elever drabbades hårt när skolorna år 2013 försattes i konkurs, samtidigt som Tedfors och hans kompanjoner kunde fortsätta att plocka ut miljoner, något som Expressen då rapporterade om.

SVT:s granskning Skolfesten väckte starka reaktioner.

"Kollat på "Skolfesten". Är så upprörd att jag inte kommer kunna somna på mycket många långa timmar. Så vidrigt" och "Räntor finns det pengar till men inte höjda lärarlöner" var några kommentarer efter att SVT:s avslöjande sänts, något som SVT då rapporterade om.



Skandalen kring John Bauer-skolorna

Stora delar av skolpengen – totalt 200 miljoner kronor av de pengar som skulle gå till att bekosta elevernas undervisning, mat och elevhälsa – gick istället rakt ner i ägarnas fickor.

Även Dagens Industri rapporterade om hur den förre JB-ägaren Rune Tedfors länsande skolbolaget på totalt 483 miljoner kronor, siffror som då kom från konkursförvaltaren Mats Emthén. Med Tedfors menade att siffrorna inte stämde .

– Det här stämmer inte. Jag vet inte hur de redovisar. 300 miljoner kronor känns som en rimligare summa, sa han då till Dagens Industri.

Att konkursboet flera år efter konkursen fortsatte att kräva ersättning för vad de ansåg vara för låg skolpeng var något som väckte starka reaktioner och het debatt.

"Hela bolagets värde var byggt av svenska skattepengar avsedda för utbildning", skrev tidningen Arbetets ledarskribent Peter Franke då.

Dåvarande ordföranden i utbildningsutskottet Gunilla Svantorp (S) riktade även hon hård kritik mot tilltaget.

"Den vinstdrivande friskolekoncernen John Bauer har sedan sin konkurs 2013 hemsökt flertalet kommuner och krävt mer skattepengar. Konkursboet anser att skolpengen för deras utbildningsverksamhet var för låg, trots att bolagets ägare då tog ut miljoner i vinst", skrev hon bland annat i tidningen Dagens Samhälle.

"Ägarna fick miljoner medan hälften av eleverna gick ut med underkända betyg", skrev Aftonbladets Eva Franchell och avslutade sin text:

"Grundaren Rune Tedfors och senaste vd:n Anders Hultin har köpt nya skolor. Nya elever betyder nya friska skolpengar. Skolfesten kan rulla vidare".



Det gör Rune Tedfors idag

Idag driver Rune Tedfors idrottsskolan Prolympia, som har verksamheter över hela Sverige. I styrelsen sitter bland annat hans dotter Annsofie Tedfors, och far och dotter var nyligen på besök i en av Prolympias skolor i Småland.

"Idag hade vi den stora glädjen att välkomna skolans ägare Rune Tedfors med dotter Annsofie Tedfors på besök! Rune, som med stort hjärta satsat på skolan och därmed också orten sedan starten av verksamheten är en stor anledning till att vi idag har en väl fungerande skola där trivseln är hög hos såväl elever som lärare", skrev skolan på sina sociala medier.

Hela avsnittet av Nyheter24:s podd Sanning & Konsekvens släpps fredag den 20 september.