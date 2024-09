Josefin Ottosson, 23, började för flera år sedan med YouTube där hon i dag har över 100 000 prenumeranter. Samtidigt växte hon på andra sociala medier såsom Instagram.

Under samma period dejtade Josefin en känd tv-profil vilket gjorde att hon hamnade i kändissvängen ytterligare. Hon fick förfrågan om att vara med i Ex on the beach men tackade nej.

Men hur kom det då sig att hon skaffade OnlyFans?

Josefin Ottosson. Bildkälla: Youtube

– Jag började verkligen på skämt. Det var en natt som jag inte kunde sova. Så svarade jag på en rad frågor och då kom det några där folk undrade om jag kunde skaffa OnlyFans där jag kunde visa upp min Christina-piercing... vilket då är en piercing i underlivet, berättar hon och fortsätter.



– Det gick vidare då till att jag skapade ett konto för att se hur många som började följa. Morgonen efter, kanske sex timmar senare, så har jag redan tjänat 10 000 kronor. Så jag fick lite en chock och tänkte... undra hur mycket mer jag kan tjäna. Så efter att ha lagt upp en bild i underkläder så hade jag tjänat 25 000 på en dag.

Josefin Ottosson skaffade OnlyFans när hon var 19 år gammal. Bildkälla: josefinottossonss profilbild josefinottossons/Instagram

Josefin fortsatte att lägga ut bilder på sig själv i underkläder och började sedan sälja bilder.

– Det låter kanske konstigt men jag känner att jag hittat rätt här... jag tycker att det är kul och tjänar bra.

Josefin Ottossons mamma såg OF-kontot av en slump

På frågan om hur hon berättade för sin mamma om det hela så var det en lite speciell situation.

– Min mamma hjälper mig med mitt företag så hon såg ju att det rullade in massor med pengar på företaget. Så hon berättade att hon fått syn på det och frågade vad det var för samarbete jag fått. När jag sedan berättade så sa hon att jag måste vara försiktig och att jag aldrig ska göra någonting jag inte vill, berättar hon vidare.

LÄS MER: 13-barnsmamman Mirka har fått nytt jobb – med Linda Skugge

Hur ser en vanlig dag ut?

– Jag går upp runt sju, lämnar min hund på dagis och sen går jag raka vägen och tränar. Sedan går ju jag till ett kontor där vi är ett gäng som hyr in oss. Där redigerar jag videos och donar på med det. Sedan när jag går hem och jobbar med OF så jag chattar, skickar ut content och så. Annars tar jag lite nya bilder och så där, berättar hon.

Vilken är liksom... hur ska man säga? Vad vill folk ha?

– Ja alltså.... mycket naket. Bröst. Strippvideos och så. Sen har folk bett om att man ska leka med dildos och så vidare.. men det har inte gjort.

LÄS MER: Svindlande summor: Så mycket tjänar stjärnorna på OnlyFans

Har du sålt sexvideos?

– Ja det var nu nyligen som jag säljer sexvideos också. Jag träffade en kille jag tycker väldigt mycket om och som jag är tillsammans med nu. Så vi gör det tillsammans nu.

Vad betalar man för en sexvideo?

– I början var det omkring 500 dollar. Nu är det väl omkring 200 dollar. Strippvideos mellan 70-100 dollar.

Hela intervjun med Josefin kan du lyssna på i podden Sanning & Konsekvens som släpps fredag 20 september.