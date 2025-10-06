Allt om Kristoffer Triumf: Partner, barn och podden Värvet

Den svenska poddaren Kristoffer Triumf har intervjuat svenska och internationella stjärnor. Därtill även kungligheter. Nyheter24 har tagit reda på allt det svenskarna googlar kring "Värvet"-profilen.

Kristoffer Triumf ålder – hur gammal är han?

Kristoffer Triumf föddes den 1 mars 1974 i Strängnäs där han också växte upp. Det innebär att han blir 52 år i mars 2026.

Kristoffer Triumf böcker – vilka har han skrivit?

På Adlibris hemsida framgår att Triumf skrivit två böcker. Debuten kom med den självbiografiska romanen ”Törst” 2021. Därefter gavs ”Livet – en handbok: roman” ut 2025.

Kristoffer Triumf. Foto: Robert Eklund/TT

Kristoffer Triumf podd – gör han ”Värvet”?

Ja, Kristoffer Triumf är mannen bakom succépodden ”Värvet”, som är en intervjupodd. På den egna hemsidan redogör Triumf för hur han, i februari 2012, genomförde den allra första Värvet-intervjun. Med åren har hundratals svenska kändisar intervjuats, så som Magnus Betnér, Jon Olsson, Anders ”Ankan” Johansson, Mark Levengood, Noel Gallagher, Henrik Dorsin, Joe Labero och Ahmed Berhan – för att nämna några.

En av höjdpunkterna publicerades den 26 april 2021 då Värvet gästades av ingen mindre än Kung Carl XVI Gustaf, som då gjorde sin allra första och hittills enda poddintervju, något även Kungahuset skrev om.

”Inför sin 75-årsdag har Kungen givit en intervju till podcasten Värvet med Kristoffer Triumf. I intervjun talar Kungen om ämnen som ligger honom varmt om hjärtat, bland annat den svenska skogen. Kungen berättar också om sitt uppdrag, sina tankar kring pandemin och dess konsekvenser samt varför han ser ljust på framtiden”, skrev de bland annat på hemsidan.

Foto: Erik Simander/TT

Är Kristoffer Triumf utbildad journalist?

Triumf har arbetat i flera år med både reklam och journalistik. Han har även varit yrkesverksam inom tv-branschen där han bland annat skapat formatet ”Breaking News” med Filip & Fredrik, står det i hans biografi på bokningssajten myspeaker. Huruvida han är utbildad journalist är däremot inte känt.

I en intervju med Allas har han berättat om hur han, innan han skapade podden ”Värvet”, drömt om att jobba med radio.

– Jag hade alltid drömt om att jobba med radio, men jag fick inga sådana jobb – kanske för att jag varken hade utbildning eller erfarenhet. Det här nya mediet, som jag upptäckte relativt sent, kunde man producera själv. Det var som om punkvågen, som jag missade helt, kom tillbaka i eterform. Jag gick och grunnade på det där och hittade en podcast som hette WTF med Marc Maron och som var helt otrolig. Det var två människor som samtalade. Jag visste inte vilka de var, men det var så jävla intressant, har han berättat om skapandet av podcasten.

Därtill redogjorde tidningen för hans bakgrund där han varit verksam som skribent på Nöjesguiden under 1990-talet, samt som copywriter inom reklambranschen.

Är Kristoffer Triumf med i Jeopardy 2025?

Ja, Kristoffer Triumf är en av de tävlande i Jeopardy 2025, som sänds i Kanal 5.

Kristoffer Triumf partner – har han fru eller flickvän?

Ja, Kristoffer Triumf är gift med hustrun Cecilia Rada, något Leva & Bo tidigare bekräftat. I en intervju redogjorde Triumf för hur han och partnern sålt sina respektive lägenheter och hur de hittade sitt gemensamma hem.

– Vi befann oss i en situation där jag och min fru sålt våra lägenheter, men inte köpt något nytt. Vi var ganska desperata och trodde att vi skulle bo kvar på Kungsholmen och hade tittat på alla lägenheter som fanns. Vi tittade på den här lägenheten mest på skoj, bara för att se hur det är på Lilla Essingen. Eftersom vi tagit fel på tiden fick vi komma in en kvart innan. När vi var färdiga öppnade mäklaren dörren och där stod en lång kö. Vi tänkte att det var kört. Under visningen hade jag fått parkeringsböter och tyckte att det var ett dåligt omen. Sedan hände ingenting. Det blev ingen budgivning överhuvudtaget. Vi hade jättetur och säljarna ville komma därifrån så fort som möjligt. Stjärnorna stod rätt.

Cecilia Rada och Kristoffer Triumf. Foto: Christine Olsson/TT

Har Kristoffer Triumf barn?

Ja, Triumf har sonen Love från en tidigare relation och bonusonen Salvador, enligt Leva & Bo.

Hade Kristoffer Triumf ett alkoholmissbruk?

I en intervju med Svenska Dagbladet från 2021 har Kristoffer Triumf berättat om hur han haft ett gränslöst förhållande till alkohol och festade flera gånger i veckan samtidigt som han tog droger. Dock beskriver han det inte som att han var fast i det utan hade fortfarande förmågan att välja att avstå, menar han.

– Jag missbrukade alkohol och droger, men jag var aldrig fast i det fysiskt. Jag kunde verkligen välja att avstå, även om det innebar kortare festkvällar. Och jag valde sedan att avstå i 13 år – det var inte svårt.

Har Kristoffer Triumf Instagram?

Ja, på Instagram heter han @triumf.

