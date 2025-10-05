Robinson är äntligen tillbaka i tv-rutan! Men den här gången med Martin Järborg som ny programledare. För Nyheter24 berättar TV4-profilen mer om inspelningen i Filippinerna…

Den 2 oktober var det dags för 2025 års höstsäsong av Robinson att ha premiär i TV4. 21 deltagare har rest till en ögrupp utanför El Nido i Filippinerna för att pakta, tävla och överleva på kokosnötter, ris och kassava. Och precis som föregående säsong så är det tre lag från starten, och det laget som kommer sist i tävlingen i premiäravsnittet får istället åka till Gränslandet.

Martin Järborg är ny programledare för Robinson 2025

Robinson 2025. Foto: Calle Hjortzberg/TV4

Men något som däremot är nytt för säsongen är att Martin Järborg axlar rollen som programledare. Han tar därmed över stafettpinnen från Petra Malm. Nyheter24 träffade Martin Järborg i samband med premiären, och han berättade då om familjens reaktion på det nya programledarjobbet och vad han hade tagit med som personlig sak.

Hur mycket har du själv kollat på Robinson?

– Jag kollade jättemycket när det först begav sig. Jag är alltså 46, så 1997 när programmet sändes första gången, så var jag 18. Jag hade nyss tagit studenten, och det var det ballast jag hade sett. Det var ju helt sjukt. Det var must-see-tv. Jag vill hävda att det fortfarande är det nu också såklart. Men på den tiden så var det något helt nytt och något helt annorlunda. Det var otroligt coolt. Så jag kollade där i början i flera säsonger, sen tappade jag det där under 00- och 10-talet en bit. Men när min dotter kom upp i den åldern så började vi kolla på det igen. Så min fru och min dotter är enorma fans.

Så reagerade Martin Järborgs familj på nya jobbet

Hur reagerade de när du fick det nya programledarejobbet?

Annons

– Min fru trodde inte på mig. Så fort jag hade fått frågan så ringde jag till henne. Dels för att berätta nyheten, men också för att jag kommer behöva vara borta i två månader. Det är ganska mycket för henne att ta itu med då. Så det måste ju hon vara med på om det ska vara okej. Och därmed var det extremt lätt att sälja in, med tanke på att hon och min dotter är enorma fans av programmet.

Du har inte övervägt att söka själv om du ändå har varit fan av programmet?

– Där och då, när det först sändes på 90-talet, så tänkte jag ändå: “Det där skulle man vilja göra. Fast palla jag egentligen att sova på en öde ö? Pallar jag egentligen att tvingas bo med människor man aldrig träffat? Jag är heller inte särskilt bra på sådana tävlingssammanhang.”

– “Tänk om man fick vara programledare för Robinson, det skulle man vara”. Jag kommer ihåg att jag tänkte det någon gång. Då skulle jag precis börja plugga juridik. Det kändes ju ganska lång bort.

Martin Järborg är ny programledare. Foto: TV4/Robinson

MISSA INTE: Därför känner du igen Kevin Saritas i Robinson 2025

Det hade Martin Järborg haft som personlig sak i Robinson

Om du var med i Robinson – vad hade du haft med som personlig sak?

– Det är ett tråkigt svar, men jag har funderat på det. Och det är tandborste. För jag hatar när man får en beläggning på tänderna. När det blir skrovligt. Det får absolut inte vara skrovligt.

Deltagarna bor ju på stränder. Hur bor du under inspelningen?

– Jag bor på ett helt vanligt hotell. Inte någon överdådig lyx, men verkligen fine och trevligt. Framförallt har jag AC på mitt rum. Deltagarna har ingen AC.