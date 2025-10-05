Du känner igen henne som Oves fru i Solsidan, men hur bra koll har du egentligen på Malin Cederbladh? Nyheter24 har samlat det som googlas mest om skådespelaren.

Malin Cederbladh ålder – hur gammal är hon?

Malin Cederbladh är född den 29 januari 1966, och fyller 60 år vintern 2026.

Malin Cederbladh längd – hur lång är hon?

Malin Cederbladh är 167 centimeter lång, enlig imbd.

Annons

Malin Cederbladh och Henrik Dorsin 2017. Foto: Jessica Gow/TT

Malin Cederbladh föräldrar – vad gjorde hennes mamma och pappa?

Malin Cederbladh växte upp med sina föräldrar i Täby Kyrkby norr om Stockholm. Hennes pappa drev företag, en räddningstjänst för brandbilar, där även hennes mamma jobbade, skriver Aftonbladet.

Malin Cederbladhs pappa dog när hon var 19 år, vilket hon berättade om i sitt sommarprat i "Sommar i P1".

– Du var stark, trygg och fnissade mycket. Sedan blev du som förkyld. De hittade inget fel på dig. Alla värden var bra. Sedan en dag var du bara borta. 48 år. Det gick så fort, säger hon och fortsätter:

– Jag har drömt om dig. Att vi ses. Och kramas hårt. Ibland otäcka drömmar, att du lever och har gjort i alla år. Att du har gömt dig. Att du försöker undvika mig och inte låtsas se mig. Jag drömmer om dig. Men inte lika ofta. Jag kan knappt minnas din röst.

Har Malin Cederbladh syskon?

Ja, Malin Cerderbladh har syskon, en äldre syster, vilket hon berättat i en intervju med Expressen.

Annons

Vilka tv-serier och filmer har Malin Cederbladh varit med i?

Malin Cedbladh har varit med i en hel radda tv-serie roch filmer. Karriären började med klassiska humorserien Nilecity 1995.

Här är allt Malin Cederbladh medverkat i, enligt imbd.

Solsidan

Alla utom vi

Sjölyckan

Panik i tomteverkstaden

Bamse och häxans dotter

Hotell Kantarell

Våra vänner sliv

Superhjältejul

De halvt dolda

Patrik 1,5

Låt den rätte komma in

Möbelhandlarens dotter

Wellkåmm to Verona

Bensinstopp

Välkomna tillbaks

Humorlabbet

I väntan på bruden

Livet är en schlager

Faust i Piteå

Mitt i livet

Magnetisörens femte vinter

Detta har hänt

NileCity 105,6

Spelar Malin Cederbladh Anette Sundberg i Solsidan?

Ja, Malin Cederbladh spelar Anette i Solsidan. Där spelar hon Ove Sundbergs fru, och det har de gjort i hela nio säsonger. I en intervju med Expressen har Henrik Dorsin, som spelar Ove, berättat om deras kemi på inspelningarna:

Annons

– Jag vet att Malin vill ha koll, medan jag vill gå in och köra litegrann och låta käften gå. På senare tid har vi lärt oss när det är läge och inte. Så är det nog generellt i hela gruppen.

Malin Cederbladh partner – har hon make eller pojkvän?

Malin Cerderbladh har en särbo, författaren och filmaren Martin Widman, vilket hon berättade om i Expressen 2023. Då hade de varit tillsammans i sex år. Så här säger hon om att vara särbo:

Annons

– Det funkar väldigt bra just nu. Sen kan jag längta efter att komma hem till ett gemensamt hem. Att någon har flyttat på något. Att det har hänt något medan man var borta. Men det finns mycket fördelar. Sen är man ju olika med hur mycket man behöver sin egen tid, och hur bra man är på att skapa sin egen tid i relation till andra. Om man har mycket att läsa in eller behöver sitta och skriva, få sova och vara i fred ibland.

Malin Cederbladh på premiären av "Älska mig" 2019. Foto: Stella Pictures

Har Malin Cederbladh barn?

Nej Malin Cederbladh har inga barn. I Expressen säger hon att hon inte tänkt så mycket på hur det skulle vara att vara mamma.

– Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag umgicks mycket med mina syskonbarn när de var små, och i dag har jag en ganska stor ”extended family” med bebisar, barn och unga.

Har Malin Cederbladh Instagram?