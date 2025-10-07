Hannes Fohlin är en Sveriges just nu hetaste skådespelare. Men vad vet du egentligen om honom? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Fohlin.

Hannes Fohlin ålder – hur gammal är han?

Hannes Fohlin föddes den 3 september 1989. Det betyder att han fyller 36 år under hösten 2026.

Hannes Fohlin längd – hur lång är han?

Tycker du att Hannes Fohlin ser lång ut? Det är för att han är rätt så lång. Hans längd har kommit på tal i en intervju med magasinet Leva & Bo, när skådisen berättade om hur han inrett sin lägenhet – en etta på Södermalm i Stockholm.

– Det är naturliga material, mycket naturligt trä och accentfärger i blått. Cleant, avslappnande och behagligt. Jag har en japansk säng, som är så låg. Det är kanske inte så bra när man är 194 centimeter lång, men snyggt, sa han då.

194 centimeter alltså, vilket är längre än medellängden för män i Sverige.



Hannes Fohlin, till höger, med Dilan Gwyn, i mitten, och David Larsson, till vänster. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vad har Hannes Fohlin för utbildning?

Hannes Fohlin är är utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg mellan 2014 och 2017, enligt Kulturhuset Stadsteatern. Och Fohlin har medverkat i flera olika teateruppsättningar. På Dramatens hemsida framgår det att han synts i pjäsen "Snubben lättar på sitt hjärta", vid Kulturhuset Stadsteatern, och "Ett självmords anatomi" på Malmö stadsteater.

Att det skulle bli skådespeleri för Fohlin var inte givet, utan det var något han kom till insikt med i 20-årsåldern.

– Jag hade redan gjort en del – pluggat psykologi, religion och filmvetenskap, spelat fotboll och gått på dans när jag var 20 år och volontärarbetade i Bolivia. Det var där och då jag på allvar började fundera på vad jag ville göra och påmindes plötsligt om ett speciellt ögonblick, har han sagt till SvD.

Ögonblicket han syftade på var han, på Katarina södra skola, under tidigt 2000-tal höll en monolog inför en helt tyst aula.

– Närvaron. Det var den jag plötsligt mindes, som gav mig en sådan kick. Jag är en kicksökare, vill känna mig levande. Och det är det jag gör på scen – det är en jättestark drog.

Hannes Fohlin tv-serier och filmer – vad har han varit med i?

Men för gemene man är Hannes Fohlin kanske mest känd genom sina roller i tv och film. Nedan kan du hitta några av de produktioner där Fohlin varit med genom åren:

"Systrar 1968"

"Vår tid är nu"

"Två systrar"

"Utvandrarna"

"Likea"

"Tunna blå linjen"

"Handen på hjärtat"

"Vargasommar"

"Meningen med livet"

"Skiftet"

Hannes Fohlin och Eva Melander i "Vargasommar". Foto: Andrej Vasilenko/TV4

För Aftonbladet har Fohlin berättat om inspelningen av succéserien "Vargasommar", producerad Jesper Ganslandt och Oskar Söderlund och med bland andra Eliot Sumner och Eva Melander, och den utseendeförändring han fick genomgå inför rollen som polisen Gordon.

– Jag rakade av det (håret, reds. anm). Jesper och jag pratade, Gordon är polis, han är ingen pretty boy, utan skulle ha något mer polisiärt och praktiskt. Jag har aldrig haft så kortkort hår sedan jag var tio, elva år.

Kort därpå behövde Fohlin färga sitt hår inför en ny roll – något som gjorde honom i stort sett oigenkännlig för bekanta.

– Jag blonderade mig för en Netflix-serie jag gjorde i våras och somras. Så det är en utväxt på grund av det. När jag var helblond, kunde jag gå förbi polare som inte kände igen mig.

Amed Bozan, Henrik Dorsin, Eva Melander, Olle Sarri och Hannes Fohlin under premiären av "Vargasommar". Foto: Henrik Montgomery/TT

Vem spelade Hannes Fohlin i Vår tid är nu?

Hannes Fohlin spelade karaktären Erik Rehnskiöld i SVT-serien "Vår tid är nu". Där var han gift med karaktären Nina, spelad av Hedda Stiernstedt, som utvecklade en kärlekshistoria med karaktären Calle, spelad av Charlie Gustafsson. Och för den historien stod Erik i vägen – något som gjorde att han inte blev en särskilt uppskattad figur bland tv-publiken.

– Någon har kommit fram på krogen och sagt: Jag hatar Erik. Tittarna hejar absolut på Nina och Calle. Den förbannade kökspojken, har han skämtsamt sagt till Aftonbladet tidigare.

Men stämningen mellan Fohlin och Gustafsson, i verkliga livet, har varit allt annat än negativ.

– Det finns ingen rivalitet i vanliga livet, utanför fiktionen. Vi har gjort massor av grejer ihop. Håller båda två på Hammarby. Damerna gick ju upp i allsvenskan, eländet med killarna är en annan sak. Charlie och jag har även spelat i samma korplag i fotboll.

Hannes Fohlin som Erik i "Vår tid är nu". Foto: Niklas Maupoix/SVT

Hannes Fohlin spelade mot Charlie Gustafsson och Hedda Stiernstedt i "Vår tid är nu". Foto: Claudio Bresciani/TT

Hannes Fohlin familj – har han syskon?

För SvD har Hannes Fohlin berättat att hans mamma, under uppväxten, jobbade vid Sveriges Radio, medan pappan – Håkan Fohlin – var tidigare skådespelare och grundare av Orionteatern.

– Jag har aldrig sett pappa på scen, det var före min tid. Däremot minns jag att jag trivdes bland hans skådespelarvänner, de var så roliga och lekfulla. Där fick jag nog upp ögonen för att skådespelare var ett yrke man kunde ha, har skådisen sagt till SvD.

Enligt Icakuriren har Hannes Fohlin två syskon: en bror och en syster.

Hannes Fohlin partner – har han fru eller flickvän?

I maj 2025 uppgav Hannes Fohlin, i en intervju med Leva & Bo, att han var singel.

Hannes Fohlin. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Jobbade Hannes Fohlin med prinsessan Sofia?

Som tonåring jobbade Hannes Fohlin med ingen mindre än prinsessan Sofia – även om hon då "bara" var Sofia Hellqvist.

– När jag praoade i åttan på Chutney, en vegansk restaurang på Söder, då jobbade jag i köket och det var en tjej som jobbade där i servisen, och jag var så kär i henne. Jag tänkte: ”Wow, vem är det där?”. Sedan blev hon prinsessan Sofia, flera år senare, har han berättat för Svensk Dam, där han fortsatte vidare:

– Hon var jättetrevlig och jättehärlig. Hon hade en sådan utstrålning. Hennes resa är jävligt häftig. Visst är det sjukt? När jag såg henne på tv tänkte jag ”Där är Chutney-tjejen”.

Prinsessan Sofia. Foto: Henrik Eberlund/TT

Har Hannes Fohlin barn?

Hannes Fohlin har inga barn i dagsläget.