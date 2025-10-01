Josefin Asplund är en svensk skådespelare med flera stora roller i bagaget. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som svenskarna undrar om stjärnan.

Josefin Asplund ålder – hur gammal är hon?

Josefin Asplund föddes den 15 oktober 1991. Det betyder att hon fyller 34 år under hösten 2025.

Josefin Asplund längd – hur lång är hon?

Enligt IMDb är Josefin Asplund 169 centimeter lång.

Josefin Asplund. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Josefin Asplund familj – har hon polskt ursprung via föräldrarna?

Josefin Asplunds pappa heter David, medan mamma heter Maria, uppger DN. I en intervju med tidningen har skådisen förklarat att mamman ursprungligen kommer från Warszawa, Polen, och att hon ser landet som sitt andra hem.

Annons

– Det är synd bara att jag inte är så bra på språket. Jag förstår rätt mycket när jag hör det och kan väl prata lite grann, men jag skulle vilja bli mycket bättre, konstaterar hon i intervjun.

Vad har Josefin Asplund för utbildning?

Enligt Kulturhuset Stadsteatern studerade Josefin Asplund Teaterprogrammet vid Södra Latins gymnasium i Stockholm. Det blev ingen vidareutbildning efter det, utan redan under gymnasietiden fick hon kontakt med en rollsättare som tipsade henne om att provfilma för ”The girl with the dragon tattoo” – den amerikanska filmatiseringen av "Män som hatar kvinnor". Och bra gick det.

– Jag gjorde en ”selftape”, alltså där man provfilmar sig själv. Regissören David Fincher och huvudrollsinnehavaren Daniel Craig såg den och tyckte den var bra. Sedan gjorde jag en ordentlig provfilmning och fick rollen, har hon berättat för DN.

Josefin Asplund spelade mot Daniel Craig i storfilmen. Foto: Evan Agostini/AP/TT

I filmen spelade Craig journalisten Mikael Blomkvist, medan Asplund spelade hans dotter. För Aftonbladet har hon berättat om hur Bond-skådisen var privat.

– Han var väldigt rolig och drog skämt hela tiden mellan inspelningarna. Även om jag ibland satt där och inte fattade någonting, men skrattade ändå.

Vilka tv-serier och filmer är Josefin Asplund med i?

Förutom ”The girl with the dragon tattoo” har Josefin Asplund varit med i rad olika produktioner genom åren. Här är några av de filmer och tv-serier som hon medverkat i, enligt IMDb:

Annons

"Call girl"

"Vikings"

"Snöänglar"

"Top dog"

"Nova & Alice"

Josefin Asplund spelade mot Hedda Stiernstedt i "Nova & Alice". Foto: Jonas Ekströmer/TT

I "Nova & Alice" spelade Josefin Asplund mot Hedda Stiernstedt och filmen innehåller flera livescener där de uppträder på festival. Dessa filmades på Way Out West och Uport. För DN har Asplund berättat om hur det var att filma:

– Första inspelningsdagen på festival spelade vi inför 7 000 personer. Jag var inte nervös innan, men när jag väl stod där tänkte jag: Gud, hur ska jag få kontakt med publiken? Jag lyckades bara säga ”bira, bira bira!” till publiken och fick ett ”bärs, bärs, bärs!” tillbaka. Det var roligt att det funkade!

Vem spelar Josefin Asplund i Top dog?

En av Josefin Asplunds kanske mest välkända roller är som affärsjuristen Emily Jansson i tv-serien "Top dog", som är baserad på Jens Lapidus böcker. Där spelade hon mot bland andra Alexej Manvelov och Jessica Grabowsky.

Annons

Är Josefin Asplund med i Skiftet på Netflix?

Under hösten 2025 medverkar Josefin Asplund i Netflix-serien "Skiftet".

"I ett underbemannat svenskt polisdistrikt på 1950-talet inleds ett djärvt experiment när man anställer de första kvinnliga poliserna. Inspirerad av verkliga händelser", skriver streamingtjänsten om produktionen.

Josefin Asplund partner – har hon pojkvän eller make?

Josefin Asplund är inte gift, men är tillsammans med sambon Niklas Clarkson sedan flera år tillbaka. I en intervju med Expressen, från år 2024, fick hon frågan hur det kommer sig att paret lyckats hålla ihop så länge.

Annons

– Nej men, vår kärlek är så fruktansvärt stark, sa hon då och fortsatte vidare:

– Sen går det upp och ner i en relation. Men vi har gått igenom saker som i vanliga fall borde ha avslutat relationen, men kärleken är så stark att det inte blivit så, utan vi har tagit oss igenom många svåra saker. Det finns inget recept på det, och jag själv kan bli chockad över att vi har varit tillsammans så länge.

Josefin Asplund och pojkvännen Niklas Clarkson. Foto: Stella Pictures

Har Josefin Asplund barn?

Enligt Expressen har Josefin Asplund och sambon en dotter.

Har Josefin Asplund Instagram?