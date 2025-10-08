SVT-profilen kan tvingas ta bort ögat – har använt linser

”Gift vid första ögonkastet”-profilen ​Dennis Svensson, 34, har burit kontaktlinser som orsakat en allvarlig ögoninfektion. Nu riskerar han att bli av med sitt öga helt.

Dennis Svensson, 34, känd från SVT-programmet ”Gift vid första ögonkastet”, vaknade i torsdags och kände att han var irriterad i ögat.

Nu har har han varit hos en läkare och det visade sig att han fått en infektion i ögat efter att ha haft kontaktlinser.

Dennis Svensson åkte in till akuten

Dennis bytte till glasögon i hopp om att smärtan i ögat skulle gå över. Men när den inte gjorde det bestämde han sig för att åka in till akuten för att kolla upp det.

Annons

– Det första läkaren sa när de tittade på mitt öga var: ”Oj!” Det är aldrig bra när en läkare säger oj. Det klart man blir rädd, det kändes allvarligt, att man kanske har något som är svårt att hantera och behandla, säger han till tidningen.

Han inledde en behandling på torsdagen men var tillbaka hos läkaren redan dagen efter.

– Då var synen helt borta. Jag ser rörelser men det är suddigt. Då tittade en läkare först och frågade om jag jobbade på en bondgård, de var lite inne på att det kunde vara svamp.

Efter att tre olika läkare undersökt hans öga på fredagen fick han stark antibiotika och svampdödande medel.

Foto: Skärmavbild/Instagram

Dennis Svensson riskerar bli av med sitt öga

På tisdagen var Dennis Svensson tillbaka hos läkaren igen, där han fick ett omskakande besked. Han kan tvingas att ta bort ögat.

– De var lite positiva i går men det var en ganska bufflig överläkare där i går som sa att: ”Jag kan inte garantera någonting men det ser verkligen ut som att vi inte kan rädda det här ögat för att det är en sån extrem infektion och det är så mycket ärrvävnad i ögat som det kanske inte går att göra någonting åt”, säger han till Expressen.

Beskedet gjorde honom både rädd och ställd och vad som händer framåt är fortfarande ovisst.