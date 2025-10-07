Känd standup-klubb i konkurs – vissa får pengarna tillbaka

​Komikerna och radioprofilen Jakob Öqvists klubb LOL comedy club har gått i konkurs. Samtidigt ställs en föreställning på turnén in. Här får du veta hur du får pengarna tillbaka.

Komikern och radioprofilen Jakob Öqvists har drivit klubben LOL comedy club, men i början av oktober försattes bolaget i konkurs.

Klubben har, enligt Aftonbladet, gjort standup och drivits av Öqvist, men enligt Bolagsverket ska två andra personer varit ägare till bolaget i sin helhet.

Finansierades av skulder

Enligt Attunda tingsrätt beror konkursen på att bolaget har haft det tufft ekonomiskt och inte kunnat betala sina skulder. Vid slutet av 2024 finansierades bolaget helt och hållet av skulder, enligt Skaraborgs Nyheter.

Men konkursen stoppar inte Jakob Öqvist, som nu planerar att starta upp en helt ny klubb som heter LOL X Comedy.

– Det är same shit, but different name, säger Jakob Öqvist till Aftonbladet.

De nya klubben kommer att drivas på hotell Scandic Malmen i Stockholm på lördagar.

Utöver konkursen kommer även en planerad föreställning ställas in. Den 22 november var det tänkt att komikerna skulle ha en show på Falkenbergs Stadsteater, men i samband med konkursen har evenemanget ställts in.

Föreställning ställs in på grund av konkursen

Men trots att föreställningen i Falkenberg ställs in kommer resten av turnén fortgå, enligt komikern.

– Vi kommer att turnera i bland annat Malmö, Stockholm och Göteborg. Jag är otroligt glad över att vi kommer kunna göra detta, och jag hoppas att alla vill komma även om det blir under ett nytt namn, säger han till tidningen.

Så får du tillbaka pengarna

Den som hade köpt biljetter till föreställningen i Falkenberg har rätt att få pengarna tillbaka. När ett evenemang ställs in har man rätt att få tillbaka pengarna, även om det beror på konkurs eller force majeure. Man har ingen skyldighet att acceptera ett nytt datum eller presentkort, enligt Konsumentverket.