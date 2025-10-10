Allt om Calle Schulman: Exfru, barn, längd, bror och partner

Calle Schulman är en känd svensk podd- och medieprofil och bloggare. Han har även programlett i radio. Här är allt du vill veta om Calle Schulman: Exfru, barn, längd, bror och partner.

Har Calle Schulman barn?

Ja, Calle Schulman har två barn tillsammans med sin exfru Anitha Clemence. Han har dottern Penny född 2011 och sonen Tom Allan född 2014, enligt Familjeliv.

Under hösten 2025 berättade Calle och hans nuvarande partner Emelina Seppänen i TV4 Nyhetsmorgon att de väntat barn men att graviditeten fick avbrytas efter besked om en allvarlig och sällsynt kromosomavvikelse, vilket även Aftonbladet skrivit om.

– Det här är det absolut värsta jag varit med om, sa Emelina Seppänen.

Vem är Calle Schulmans exfru Anitha Clemence?

Calle Schulmans exfru är den svenska medieprofilen och entreprenören Anitha Clemence. Hon är just nu aktuell med boken "Familjehemligheter: Att söka sina rötter och hitta hem".

Calle Schulman partner – har han flickvän?

Ja, Calle Shulman är tillsammans med Emelina Seppänen. När paret gick ut offentligt med sin relation sa han att Emelina får honom att vara sig själv.

”Det går nog inte att säga vad jag föll för hos henne...Jag föll för oss. Jag har en stark känsla av att vi var oundvikliga. Med henne vågar jag vara mig själv helt och hållet och hon får mig sjukt nog att tycka om det. Obegripligt”, skrev han i ett sms till Aftonbladet.

Calle Schulman längd – hur lång är han?

Calle skrev på sin blogg 2009 att han är 169 centimeter, men brukar säga att han är 170 centimeter.

Calle Schulman ålder – hur gammal är han?

Calle Schulman föddes den 11 december 1979. Det betyder att han fyller 46 vintern 2025.

Har Calle Schulman en podd?

Ja, Calle Schulman har flera poddar. Däribland "Schulman & Geniet", "Tysta massan" och drev tidigare "Schulman & Gårdinger".

Calle Schulman familj – har han en bror?