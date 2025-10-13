Därför dröjer skilsmässan mellan Måns Zelmerlöw och Ciara

Skilsmässan mellan artisten Måns Zelmerlöw och skådespelaren Ciara Janson är lagd på is. Nu avslöjar tidningen Expressen anledningen bakom ex-parets beslut.

Kärlekssagan mellan artisten Måns Zelmerlöw, 39, och den brittiska skådespelaren Ciara Janson, 38, tog sin början år 2016 när de träffades på ett bröllop. Måns gjorde allt för att imponera på Ciara, som inte lät sig förtrollas så lätt.

– Det var typ tre kvinnor som du spanade in, för att se vem du skulle få, har Ciara berättat i Tillsammans med Strömstedt. I samma program skämtade Måns om att Ciara inte var särskilt intresserad.

Ciara Janson och Måns Zelmerlöw under lyckligare tider. Bildkälla: Stella Pictures.

– Ciara vände direkt ryggen mot mig när jag sa hej. Så det var en bra start, berättade Måns i programmet.

Ciara berättade att hon trodde att Måns var gay eftersom han var "så snygg" och hade "saker och ting på plats", sa hon vidare, skrev Hänt då.

Slutligen så uppstod det ändå ljuv musik mellan Måns och Ciara, som gifte sig i Kroatien år 2019. Under sin relation fick de också två barn ihop, och sedan ett tidigare förhållande hade Ciara en son.

Skilsmässa för Måns Zelmerlöw och Ciara Janson

Utåt sett så levde Måns och Ciara ett perfekt liv. Men våren 2025 så rasade allt. Löpsedlarna och rubrikerna skanderade ut att kändisparet skulle skilja sig, och kort efter det så riktade Ciara allvarliga anklagelser mot Måns. Det handlade bland annat om att han skulle ta droger och ha varit våldsam.

I en intervju med Göteborgs-Posten så medgav Måns att han tagit kokain, men han förnekade helt att han skulle ha varit våldsam.

Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Senare anmälde Ciara även Måns för relationsvåld, men i augusti lades anmälan mot Måns ner, vilket Expressen då rapporterade om.

Måns och Ciara möttes i rätten tidigare i år när det skulle slås fast vart deras gemensamma barn skulle bo. Tingsrätten gav Ciara rätt, och hon fick ta med barnen hem till England.

Skilsmässan mellan Måns Zelmerlöw och Ciara Janson "lagd på is"

Trots att det var lite mer än ett halvår sedan som Måns och Ciara ansökte om skilsmässa så har inte mycket hänt. Och nu står det klart att skilsmässan är lagd på is, skriver Expressen.

Ciara Janson. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Ciara och Måns har nämligen inte kunnat enas om i vilket land skilsmässan ska avgöras.

Nu ska en domstol i Storbritannien avgöra vart skilsmässan sedan ska göras upp.

”Enligt uppgift från Ciara Zelmerlöws engelska ombud är parterna således överens om att vilandeförklara processen i Sverige i avvaktan att den engelska domstolen avgör frågan om lämplig jurisdiktion”, skriver Zelmerlöws advokat Minna Boström till tingsrätten, skriver Expressen.

