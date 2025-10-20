Paulina "Paow" Danielsson berättar att hon är sugen på att resa hem – men att det är en sak som stoppar henne. Hon visar även upp nya tillskottet.

Paulina "Paow" Danielsson, 32, slog igenom som bloggare år 2009 och skulle under många års tid ha en blogg som engagerade många unga ute i stugorna. Paow har inte direkt varit en blyg viol utan kastat både den ena och den andre under bussen.

Därefter blev hon dokusåpadrottning med hela Sverige då hon 2013 dök upp i återkomsten av svenska Paradise Hotel. I dag har hon bland annat synts flertalet gånger i Paradise Hotel, Ex on the beach och Temptation Island. 2014 vann hon faktiskt PH tillsammans med Eric Hagberg.

Paow i Paradise Hotel.

Hon har inte varit blyg framför kamerorna utan både kastat drinkar, haft vilda bråk och haft sex.

Men under de senaste åren har inte Paow synts till i så många tv-program utan realitylivet har lite lagts på is. Istället har hon blivit omskriven för en rad andra saker – bland annat sina pojkvänner, umgänget med SD-toppen, sina plastikoperationer och sitt arbete med OnlyFans.

Paow har bland annat varit tillsammans med den norska jetset-profilen Alexander Zobel vars pappa, Peter Zobel, var vd för Skandinaviens tredje största försäkringsbolag Codan A/S, innan han dog av kol 2017. År 1996 förvärvade han godset Bækkeskov som han ägde fram till sin död.

Paow och Zobel.

Efter faderns död sålde syskonen två av hans stora fastigheter till Coop Danmark, lokaler som livsmedelsbutiken tidigare hyrt under längre tid. Det visade sig vara en riktigt gynnsam affär – 103,5 miljoner danska kronor i vinst fick syskonen dela på efter försäljningen, enligt Estate.

Paow och Zobel hängde ihop i dryga två år tills det en dag bara tog slut.

– Han åkte iväg på bröllop utan mig... och sen svarade han inte när jag ringde, berättade Paow.

Efter Zobel så träffade hon en annan norrbagge i form av tv-profilen Cristian Brennhovd. Relationen var stormig och profilerna var på och av under en tid tills de slutligen valde att helt gå isär.

Paow och Brennhovd.

Paow dyker upp på sociala medier

Under 2025 har Paow titt som tätt försvunnit från sociala medier. Detta efter att hennes konton blivit anmälda efter reklam för OnlyFans och dylikt.

Men hennes TikTok – den har fått vara kvar.

Där har hon bland annat lagt upp en video som visar att hon just nu befinner sig i Spanien samt att hon skaffat sig en hund.

Men nu har hon även delat en video där hon går in på hur det kommer sig att hon befinner sig i Spanien och inte vill åka hem till Sverige.



