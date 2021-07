Camila Cabellos dansare anklagas för blackface – backas av stjärnan

Under lördagen framförde Camila Cabello sin nya singel "Don't go yet" på Jimmy Fallons "The Tonight Show".

Det latin-doftande och färgsprakande numret möttes av applåder och jubel från publiken i tv-studion, men hemma i sofforna reagerade tittarna på något helt annat.

Dansaren till vänster i bild anklagades för blackface. Foto: Skärmavbild/Youtube/The Tonight Show

Uppträdandet anklagades för blackface

En av Camilas vita dansare var sminkad med en mörkare hudton i ansiktet. På Twitter riktade många användare kritik mot sminkningen och anklagade Camilas framträdande för blackface.

"Camila vad hände med Dylans smink?... Att ha en dansare med blackface på scen 2021 är absurt och du vet bättre! Säg något omedelbart", skrev en upprörd Twitter-användare.

Bemötte kritiken

Camila valde att besvara kritiken i en eget tweet – men nekade till alla anklagelser. Dansarens sminkning var enligt henne tänkt att efterlikna en dålig spraytan.

"Poängen var att varje person skulle efterlikna en "over the top"-karaktär från 80-talet precis som i videon, inklusive en vit man med en riktigt dålig, orange spraytan", skriver hon.

"Inte en ursäkt i sikt"

Men den förklaringen köpte inte fansen.



"Inte en ursäkt i sikt. Hon är djärv", skriver en användare på Twitter.

"Du har försökt nå mångfald genom att spraymåla en vit person för att spela en svart. Du kan verkligen inte rädda upp det här", skriver en annan.