I “Äntligen helg” blir du guidad genom kända personers härligaste helgrutiner. Vad äter de helst en fredagskväll, vilken serie är deras absolut favorit och hur laddar de upp inför en ny vecka? Det har vi svar på!

Vi är mitt uppe i en rafflande, känslofylld Bachelor-säsong, där 20 tjejer tagit sitt pick och pack till Rhodos för att hitta kärleken. En av två killar de är där för att träffa är Sebastian Martinsson, 28.

Till vardags arbetar han som processoperatör på Astra Zeneca – men på helgen, vad hittar han på då?

Vi ringde upp Sebastian och frågade!

Det är fredag och du stänger igen datorn efter en lång arbetsvecka. Vilken låt sätter du på?



Jag sätter på Gavin Degraws "I don't want to be", du vet den där låten som är med i "One tree hill"? Det är en sån låt man kommer gilla så länge man lever, alltid mår bra av och nästan alltid sjunger med till.

Hur ser din ultimata fredagskväll ut? Vad äter och dricker du helst till middag?

Oj, svårt! Men på fredagskvällar håller jag mig ganska lugn och ordentlig. Nåt jag gillar är lax, jag älskar lax, med fetaost, potatis och avokado.

Men sen är jag ganska tråkig och dricker typ mineralvatten. Det är på lördagen man kanske dricker något annat.

Mineralvattnet, ska det vara smaksatt eller naturellt?

Ramlösa granatäpple, den är väldigt god!

Det är lördag och dags för helgfrukost. Vad får under inga omständigheter saknas?

Havregryn får aldrig saknas. Jag äter gröt varje morgon och har gjort det flera, flera år. Jag måste ha det för att min dag ska funka och rulla på som jag vill. I den har jag hallon och blåbär.

Tröttnar du aldrig?



Jag har faktiskt fått den den frågan en del: ”Sebastian du har ätit samma frukost i flera år, ledsnar du aldrig?” Men nej, jag är lite så, att vet jag att det är bra för mig, då kan jag äta det varje dag, inga problem.

Du städar av matbordet och gör dig i ordning för lördagen. Vad hittar du på?

Jag beger mig till gymmet och kör ett hårt crossfit-pass. Sen hänger jag med polare, men jag får gärna in det där träningspasset redan innan lunch.

Det är söndag och helkväll i soffan. Vad tittar du på?



Ibland gillar jag att titta på filmer med bra kvalitet som har höga betyg på Imdb. Men om jag ska slökolla på något som alltid funkar så är det "Vänner". Det är en klassiker och det spelar ingen roll vilket avsnitt man sätter på egentligen.

Har undan karaktär du relaterar lite extra till?

Alla är klockrena på sitt sätt, men Ross är rolig på ett sätt som de andra inte är. Han har nåt uttryck i ansiktet som ingen av de andra gör.

Vad snacksar du på?

Naturella cashewnötter. Folk får flipp när de får höra det, men jag äter aldrig chips, jag äter aldrig godis.

Om jag gör undantag för något, då är det fikabröd. Jag är väldigt svag för bullar, det kan jag äta i mängder. Så har någon bullar, då är det klippt!

Vad är ditt bästa recept för att ladda upp inför veckan som kommer?



Ett bra knep är att fylla kylen med mat, så man slipper åka och handla mitt i veckan. Du preppar matlådor, det är i alla fall viktigt för mig som tränar att slippa tänka på det. Preppa vad man ska ha på sig nästa dag, vilka träningskläder som ska med i väskan och sådär. Då är man redan mental förberedd och då får man en bra start.