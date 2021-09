Bachelor-Simon om kärleken till myskvällar: "Det är jävligt viktigt"

I “Äntligen helg” blir du guidad genom kända personers härligaste helgrutiner. Vad äter de helst en fredagskväll, vilken serie är deras absolut favorit och hur laddar de upp inför en ny vecka? Det har vi svar på!

Varje vecka kan TV4-tittarna följa Simon Lindström, 30, i hans jakt på den stora kärleken i Bachelor 2021.

Men vad gör en ungkarl i sin bästa år när han går på helg då? Vi ringde upp Simon och frågade!

Det är fredag och du stänger igen datorn efter en lång arbetsvecka. Vilken låt sätter du på?



Den är lite rolig. Jag har en låt som är given och det är "Dancing in the moonlight" med Toploader. Om löningshelgen hade haft ett eget ljud så skulle det vara den.

Hur ser din ultimata fredagskväll ut? Vad äter och dricker du helst till middag?

Jag har två alternativ, nummer ett är god plockmat och ett gott glas rödvin. Det får gärna vara ett vin med tyngd. Lite kryddigt och fylligt.

Men något annat som inte sitter fel är en klassisk tacos med ett glas Cola zero, det ska man inte underskatta en fredagskväll.

Du nämnde tapas, finns det någon rätt du alltid beställer?

Jag gillar all typ av chark, goda korvar, salami och sånt är riktigt gott.

Det är lördag och dags för helgfrukost. Vad får under inga omständigheter saknas?



Lördagsfrullen är min favoritmåltid. Varje lördagsmorgon gör jag egna proteinpannkakor som jag toppar med bär och florsocker. Det är både fräscht och matigt.

Sen gör jag alltid citron och ingefärsshots själv, vilket passar extra bra nu i coronatider! Men om jag vill unna mig själv det där lilla extra så köper jag nybakat bröd på det lokala bageriet. Sen får vi inte glömma kaffet såklart.

Hur ska kaffet vara?

Svart! Mörkt som själen, eller hur är det man brukar säga?

Du städar av matbordet och gör dig i ordning för lördagen. Vad hittar du på?



Normalt sätt brukar jag börja med att gymma, gärna innan frukosten för att få en bra start att känna att det är klart.

Annars är det mycket kvalitetstid med familj och vänner, för jag jobbar mycket på veckodagarna. Så när jag väl är ledig vill jag bara njuta av de jag tycker om och deras sällskap.

Simon och vännen Viktor Frisk. Foto: Instagram/beerbully

Det är söndag och helkväll i soffan. Vad tittar du på?



Jag älskar ju myskvällar, det är jävligt viktigt, och söndagar är perfekt för det. Jag älskar spännande thrillers, men sen har jag sen barnsben alltid älskat dinosaurier. Sen jag var liten var jag så jävla starstrucked på "Jurassic Park".

Är det någon gång jag bara "fan jag vill se en bra rulle", så sätter jag på den.

Vad snacksar du på?

Det här tycker typ alla jag känner är väldigt kul jag blir ganska retad för det. Men jag har en dille för Olw:s dill- och gräslökschips. Jag är troligtvis deras största konsument på den chipssorten genom tiderna.

Vad är ditt bästa recept för att ladda upp inför veckan som kommer?



Det grundläggande är att man måste gilla sitt jobb, gör man det behöver man inte ladda upp så mycket.

Men har man mycket att göra på måndagen brukar jag nyttja söndagen till att köra ett hårt träningspass på eftermiddagen eller kvällen, varva ner och somna tidigt. Ett tungt träningspass gör ju att man sover bättre och är pigg och utvilad på måndagsmorgonen.