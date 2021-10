Har Oliver Hunt lagt upp identiska bilder med Antonija och exet Denise?

Kärleksparet Oliver Hunt och Antonija Mandir slog båda två igenom 2017 i varsin dokusåpa. Antonija i Ex on the beach och Oliver i Temptation Island.

Oliver gick in i programmet tillsammans med dåvarande flickvännen Kristina Brorsson. Paret hade under en längre tid tampats med ett långdistansförhållande, men bestämde sig slutligen för att testa vad förhållandet gick för i Temptation Island. På den exotiska ön träffade han Denise och profilerna blev blixtkära.

Väl hemma gick de ut med sin relation, detta med hjälp av en bild Oliver publicerade på Instagram. På bilden ser man Oliver lyfta upp Denise i ett stadigt grepp.

Inte långt efter gick Denise ut med att hon var gravid. 2018 fick de dottern Leona..

Ett år senare bekräftade paret att de gjort slut.

Lyft, view och svart trosor

Ett år senare började Oliver dejta Antonija Mandir. Detta kunde Antonijas följare luska ut efter att ha sett henne och Oliver publicerade bilder på samma mat från samma restaurang.



Inte många veckor dröjde innan Mandir och Hunt öppet visade på sociala medier att de dejtade, och Oliver valde då att köra en gammal goding – nämligen upplyft i samma gamla fasta grepp.

Oliver Hunt kör vidare på det gamla hederliga greppet. Bildkälla: Instagram/Stella Pictures

Och nog påminner det väl lite om tidigare kärleksförklaring?