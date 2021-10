Peg Parnevik rasar på Martin Björk efter intervjun

I mitten av juni stod det klart att förhållandet mellan Peg Parnevik, 26, och Filip Kaspersen Lamprecht, 24, var över. Peg och Filip blev ett par år 2017 och under flera år var de ett av landets mest omskrivna par – men det hela fick ett abrupt slut strax efter att Filip varit med i Let's Dance.

Vad uppbrottet berodde på är fortfarande oklart, men i en ny intervju berättar nu Peg att det var Filip som valde att göra slut. Och enligt henne "skötte han inte det hela särskilt snyggt".

– Jag tycker att han... let me say this in a good way. Jag tyckte inte att han betedde sig så jättebra. Han var väldigt elak, väldigt kall, det var väldigt hårt. Både innan, när det hände och efter, berättar Peg.



– Alla tror att det är tvärtom, att det är jag som varit den hårda. Så jag har nästan trott på det själv. Men så är det inte, tillägger hon.

Peg delade med sig till sina följare att hon gästat Martin och bad dem gå in och kolla. Men helt nöjd, det var hon inte.

Peg rasar på Martin efter videon

Martin hade nämligen döpt videon till "PEG PARNEVIK: FILIP LAMPRECHT DUMPADE MIG!" vilket Peg tyckte var onödigt då hon och Martin tog i en rad andra ämnen.

Peg Parnevik skrev av sig på Instagram. Bildkälla: pegparnevik/Instagram

"Alla intervjuer jag gjort på senaste tiden har varit väldigt intressanta med mycket diskussioner om min musik och mitt nya sound. Plus hur det är att vara en kvinna i musikindustrin".

"Men i slutändan så skriver alla om mitt tidigare och mitt nuvarande förhållande. Det är så sjukt att man som kvinna alltid blir reducerad till sina partners. Jag har mer att prata om än så, jag lovar", skriver Peg.

Martin har inte kommenterat det hela.