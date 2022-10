Bianca Ingrosso – förlåt som fan för allt jag sa

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det var under förra veckan som Bianca Ingrossos eget program BIANCA hade premiär. Showen kommer att innebära att Bianca nu byter ut sin roll som intervjuoffer - till att intervjua.

Efter första avsnitten var det delade meningar. Vissa ansåg att hon gjorde ett toppenjobb medan andra litet mer kritiska röster menade att hon hade lite svårt att undvika att dela strålkastarljus med gästerna.

Hennes egen mamma Pernilla Wahlgren och vännen Sofia Wistam noterade även fragment av nervositet som gav sig tillkänna genom att Bianca "pratade väldigt snabbt".

Måste även poängtera att det är ganska uppfriskande med närstående som inte bara trycker upp sitt barn/vän till skyarna utan kommer med konstruktiv kritik.

– Jag såg något klipp och hon pratade rätt fort. Hon var ju, som man ofta är, väldigt taggad och pratar lite fort helt enkelt. Men i avsnitt två så var det ju betydligt lugnare tempo så det kommer hon ju landa i, sa Sofia i podden "Wahlgren & Wistam".



Skribenten Karolina Fjellborg (Aftonbladet) skrev att showen är ett program för människor som gillar Bianca, då det handlar minst lika mycket om henne som om gästerna.



Och ja. Jag ska erkänna. Att döma Bianca är ju lika naturligt för många som att borsta tänderna numer.

Även jag sa: ”Jo, detta var bra men det märktes att hon var nervös”.

Under lördagens avsnitt gästade ingen mindre än Hollywoodstjärnan Dwayne "The Rock" Johnson via länk. Som det maniska Fast and the Furious-fan jag är skrek jag rakt ut när jag såg att Bianca skulle ta sig an en intervju med Dwayne.

Agent Hobbs i Fast five. Bildkälla: Viaplay

Självfallet var då min första tanke: "Hur ska detta gå?".

TJI fick jag...

Bianca fullkomligt briljerade. Hon slog oss alla skeptiker på käften med en välriktad höger.

Från första sekunden ser man hur Dwayne gillar Bianca och hennes energi. Hon styr intervjun, skrattar, slänger upp sitt ben i luften men håller fortfarande full fokus på The Rock och det han säger. Jag menar allvar när jag säger att denna intervju inte hade varit i närheten så bra om han intervjuades av nån trött, manlig poddare som är van att intervjua hot shots.

Men det stannar inte här.

Under ett tillfälle, helt från ingenstans väljer Bianca att lägga in en liten väl vald svordom.

– Som en skådespelare, att få spela superhjälte. Det är ingenting alla får göra. Så då kan du skratta dig lycklig, säger Dwayne.

– Väldigt lycklig. Väldigt jävla lycklig, säger Bianca, varpå skådespelaren brister ut i skratt och säger:

– Hahaha väldigt jävla lycklig, jag älskar att du säger det.

Jag satt och skrattade samtidigt som att jag seriöst fick lite gåshud över hur stolt jag blev över att Bianca, i vårt lilla avlånga land, visade var skåpet ska stå.

För tro mig när jag säger, under mina nio år som journalist har jag både intervjuat och sett många intervjuer, och det är sannerligen inte alla gånger en skådespelare som gör tusen intervjuer om år samt har över 340 miljoner följare på Instagram, brister ut i skratt och så tydligt visar hur pass mycket han trivs i en intervju.

Nej du Bibz, utöver bra jävla jobbat har jag bara en sak att säga och det är: Förlåt. Förlåt som fan.

Och till mig själv: Vad bra det hade gått för dig att intervjua The Rock. Din dömande lilla råtta.